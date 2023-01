Precipita per 70 metri in auto, salvato dal Soccorso Alpino

Precipita per 70 metri in auto, salvato dal Soccorso Alpino. Incidente a Venasca (Cuneo). L'uomo non è in pericolo di vita

CUNEO - Ha perso il controllo della vettura forse a causa della neve, ed è precipitato in auto per una settantina di metri prima di impattare contro un albero.

La disavventura occorsa a un uomo nel comune di Venasca (Cuneo) si è conclusa con una sospetta frattura al femore e al bacino.



Intorno alle 17,30 l'allarme. Quando i tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul posto hanno trovato il guidatore cosciente ma molto dolorante, in condizione di leggera ipotermia. Con il supporto dei vigili del fuoco è stato liberato dall'abitacolo e affidato ai sanitari. (Ansa).