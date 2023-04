Premiere in Ogliastra per i documentari di Karim Galici. Appuntamento a Bari Sardo presso la Biblioteca Comunale

Premiere in Ogliastra per i documentari di Karim Galici. Appuntamento sabato 01/04/23 a Bari Sardo presso la Biblioteca Comunale

Sabato 01/04/2023 alle ore 18:30 la Biblioteca Comunale di Bari Sardo ospiterà la proiezione dei documentari del regista Karim Galici, “Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti) e “La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti).

Si tratta della premiere in Ogliastra per i due lavori dell’emergente regista sardo nonché attore e autore teatrale, l’iniziativa di Bari Sardo si tiene nell’ambito degli “Incontri conoscitivi” del progetto “Rete di interazioni sociali e culturali” promosso dall’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari con il sostegno della Fondazione di Sardegna.

Giuseppe Carboni, presidente dell’Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari ha così commentato: “la collaborazione e la disponibilità dell’Amministrazione Comunale di Bari Sardo e della Biblioteca Comunale ci da la possibilità di portare per la prima volta in Ogliastra questi due splendidi lavori di Karim Galici, che hanno suscitato grande interesse in tutta Italia, con tappe che hanno toccato Roma, ben 2 volte, e poi, Napoli, Genova, Siena, Perugia, Cinisello Balsamo, Grosseto, Cesena, Biella, Moneglia, e che dopo Bari Sardo ci vedrà impegnati ancora a Pisa, Firenze, Palermo, Milano. La serata in Ogliastra sono sicuro sarà una ottima occasione di confronto e approfondimento”

La serata cinematografica all’insegna del sociale sarà aperta dai saluti dell’Assessore Comunale di Bari Sardo Maria Francesca Uda, e prevede l’intervento di Inna Naletko docente e fondatrice della biblioteca interculturale “Rodnoe Slovo” e degli operatori di Cittadini del Mondo.

In breve la presentazione dei due docufilm che attraverso “Storie di Accoglienza, Amicizia, Amore, Integrazione” saranno da stimolo per gli “incontri conoscitivi” promossi da Cittadini del Mondo OdV con il sostegno della Fondazione di Sardegna:

“Dall’est con amore. Quattro storie di vita e integrazione” (durata 29 minuti) dedicato all’approfondimento dell’universo femminile nella diaspora immigrata. Quattro donne di generazioni e nazionalità diverse (bielorussa, kirghiza, russa, ucraina), con universali somiglianze. Quattro donne che arrivano dall'Est e hanno scelto la Sardegna come luogo dove vivere, crescere, lavorare e amare.

“La vita sopra ogni cosa. Storia di un Padre Ortodosso in Sardegna” (durata 25 minuti) dedicato al dialogo religioso e all’accoglienza che la Chiesa cattolica ha riservato ai fratelli ortodossi a seguito della forte presenza delle lavoratrici badanti dall’Europa dell’Est, per la gran parte di fede cristiana di rito orientale.