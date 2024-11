Premio internazionale Athena d'oro alla Scrittrice Melinda Miceli 

L'8 novembre 2024 nella cornice istituzionale di Palazzo Valentini, Roma, si sono svolti il Premio Athena d’oro e il Premio Apollo alle eccellenze della letteratura e professionali. Altresì un premio speciale per omaggiare la poesia Dante Alighieri.

Ente Promotore la Fondazione Area Cultura della Presidente Angelica Loredana Anton che ha presentato l'evento. Instancabile promotrice Culturale la Anton sostiene la celebrazione e il riconoscimento a chi dedica la propria vita con passione e determinazione alla Cultura, personalità che rendono l’Italia un simbolo di eccellenza in tutto il mondo. L’evento è stato patrocinato dalla Regione Lazio, da Roma Capitale e da numerosi altri enti di rilievo.

Ad aprire la cerimonia evento, con i saluti istituzionali, sarà l’On. Fabrizio Santori, Segretario Generale dell’Assemblea Capitolina.

Tra le opere premiate il celeberrimo Saggio Templaris Compendium della scrittrice contemporanea Melinda Miceli, tradotto in Spagna e America Latina da Ediciones Matrioska col titolo di Templarios. Considerato il vertice della letteratura templare è un'opera monumentale che esplora in modo dettagliato e rigoroso la storia e la cultura dei Cavalieri Templari e che con la maestria della magistrale penna di Melinda Miceli, offre un viaggio attraverso i secoli, rivelando aspetti poco conosciuti di questo ordine cavalleresco. Melinda Miceli si avvale di una vasta gamma di fonti primarie e secondarie e della sua rara capacità della Scrittrice di intrecciare la storia con la leggenda, offrendo una visione equilibrata e critica sui Templari. La sua analisi delle strutture architettoniche templari, come le cattedrali e i castelli, è particolarmente rilevante, così come il suo approfondimento sui rapporti tra i Templari e altre figure storiche di rilievo, come Federico II e San Francesco mostrando aspetti critici inesplorati.

"Templaris Compendium" non è solo un libro di storia, ma anche un'opera di riflessione culturale e filosofica dove Melinda Miceli esplora il simbolismo e il linguaggio dei Templari, con la sua scrittura elegante e coinvolgente, arricchita da riflessioni profonde sui temi della fede, del potere e della moralità, che la elevano oltre il semplice racconto.

"Templaris Compendium" è una lettura imperdibile in quanto Melinda Miceli ha creato un’opera che rimarrà pietra miliare per chiunque sia interessato alla storia dei Templari. È un libro che non solo informa, ma anche intriga e ispira, grazie alla profondità della ricerca e alla qualità della premiatissima penna di Melinda Miceli.

Si citano altre opere premiate;

Contro Asmodeo di Homar Iafisco, Leo. L’uomo senza tempo di Carlo Tedeschi. Noi siamo bellissimi di Maria Rita Parsi.

Tra le eccellenze:Daniele Rotondo Giornalista RAI, Paolo di Giannantonio Giornalista RAI, Simona Renata Baldassarre Medico e Assessore alla Cultura Regione Lazio, Fabrizio Santori Scrittore – Segretario Generale dell’Assemblea Capitolina, Pippo Franco Attore – Cineasta, Renato Giordano Medico – Scrittore, Joshua Van’t Hoff Cineasta, Wafaa Deep Nahhas Docente – Attivista Sociale, Paolo Bragagna Ambasciatore dei diritti umani, Foad Aodi Medico..

La Giuria del Concorso Letterario Premio Apollo – La poesia dell’Anno è stata composta da: Presidente di Giuria Dr.ssa Angelica Loredana Anton (Giornalista, Scrittrice ed Esperta di Letteratura Comparata), Ettore Lembo (Giornalista), Dr. ssa Oty Chong Giornalista e Psicologa), Dr. Ilario E. M. Cionci (Giornalista) , Dr. Gaetano Ruocco (Presidente A.N.S.I. ) Dr.ssa Anna R. Santoro (Giornalista e Cineasta), Prof. Gennaro Ruggiero (Giornalista, Docente Universitario e Cineasta).

Alessandra Marinacci