Prenderanno il via anche a Soveria Mannelli dal 5 aprile 2023, gli incontri dell'attività progettuale denominata "Caffè Alzheimer ATS del Reventino".

Prenderanno il via anche a Soveria Mannelli dal 5 aprile 2023, gli incontri dell'attività progettuale denominata "Caffè Alzheimer ATS del Reventino".



La presentazione dell'iniziativa, di cui il comune presilano è capofila, si terrà presso l'Officina della Cultura e della Creatività, sabato 1 aprile alle 17.

Interverranno, fra gli altri, il sindaco di Soveria Mannelli, Michele Chiodo, le psicologhe e psicoterapeute, Valentina Laganà e Annalisa Silipo, la Dottoressa Amalia Bruni, vicepresidente Commissione Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative al Consiglio regionale della Calabria, la psicologa, Giulia Bruni e Giovanni Cavalieri, rappresentante dell'associazione Emmaus.

Il Caffè Alzheimer è uno spazio informale e de-istituzionalizzato per gli anziani affetti da demenza senile e i loro familiari, dove trascorrere qualche ora insieme per socializzare, parlare dei propri problemi e svolgere attività tra cui animazione, musicoterapia e laboratori manuali e creativi, con l'obiettivo, insieme ad operatori ed esperti nel campo delle demenze, di promuovere il benessere psico-fisico-sociale e migliorare la qualità di vita dell'anziano e della sua famiglia.

Gli incontri avranno inizio dal 5 aprile e si protrarranno fino all'estate, per poi riprendere, dopo una breve pausa, dal mese di settembre. Sede delle attività sarà il Centro di Aggregazione Giovanile "Gerardo Marotta" in via Longanesi a Soveria Mannelli ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 16 alle 18.