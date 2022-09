Preparazione meticolosa del BC5 (Futsal), in vista dell’inizio del campionato di Serie A2

BOVALINO (RC), 19 SET - Non c’è tempo da perdere! Queste le parole “imperative” della dirigenza bovalinese, ma anche dello staff tecnico che sta curando nei minimi particolari la preparazione tecnico-tattica del BC5, squadra di Futsal neopromossa in Serie A2 nazionale, guidata con grande entusiasmo e passione dal vulcanico Presidente, Vincenzo Scordino. “Già il fatto di essere inclusi tra le 60 realtà calcettistiche nazionali più importanti –ha dichiarato il Presidente Scordino- è chiaro motivo di orgoglio, non solo per noi società ma, soprattutto, per l’immagine positiva che diamo del nostro paese, Bovalino (Rc), e per l’intero comprensorio della locride. Abbiamo operato in maniera oculata sul mercato e ci siamo assicurati la presenza e la competenza di uno staff tecnico di assoluto prestigio e valore, per questo siamo certi che con l’aiuto di tutti riusciremo a fare per bene la nostra parte in un campionato tanto nuovo quanto difficile”

Per questi motivi, è ovvio, che gli uomini di mister Miguel Calvache Munoz (giovane tecnico spagnolo nativo di Granada) non vogliono farsi trovare impreparati ai nastri di partenza e già dall’inizio della preparazione stanno dimostrando una particolare applicazione nell’assimilazione degli schemi. Anche oggi…si suda! doppia seduta di allenamento per gli amaranto reggini in vista dei primi match precampionato.

Il preparatore atletico, Ilario Capocasale, sta di fatto spremendo gli atleti con l’obiettivo di portarli ad una condizione ottimale per l’inizio del campionato, una stagione che già sappiamo sarà intensa e difficile. Per questo, stamani, allenamento presso il Centro “Free Time Locri”, una palestra attrezzatissima che è al top del circuito fitness regionale.

Un’altra bella novità, per il BC5, è rappresentata dall’occasione di poter collaborare co un grande provider televisivo che fornirà la piattaforma per il servizio streaming, in pratica un Media Partner (Sportcom.TV) che diffonderà le dirette di tutte le gare (sia interne che esterne) della società amaranto. Un’occasione colta al volo che avvicina ancor più la società ai Top Club nazionali.

Per la cronaca, oggi, allenamento congiunto con il Lamezia (formazione di Serie B) presso il Pala La Cava, la partita è finita con il risultato di 6 a 2 per i padroni di casa del BC5.

(Pasquale Rosaci)