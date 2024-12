Presentato in comune “Alis Theatre”, lo show fantastico di “le Cirque top performers”, da domani a domenica al Politeama di Catanzaro con artisti del Cirque du Soleil!

Biglietti su www.ticketone.it

Si è tenuta questa mattina presso Palazzo de Nobili, sede del Comune di Catanzaro, la conferenza stampa di presentazione di “Alis Theatre”, lo spettacolare Christmas Gala di Le Cirque Top Performers, con i più grandi artisti del Circo Mondiale e del Cirque du Soleil, prodotto da Gianpiero e Alessandro Garelli che, da domani fino a domenica al Teatro Politeama di Catanzaro, chiude in modo straordinario la 38° stagione di eventi organizzata in Calabria da Ruggero Pegna.

Dopo il primo spettacolo di domani alle 21:00, si proseguirà sabato 21 dicembre con altri due show: alle ore 17:00 e ancora alle ore 21:00; infine, domenica 22 dicembre l’ultimo spettacolo alle ore 17. I biglietti sono in vendita online su ticketone.it e nei punti Ticketone. Per informazioni: tel. 0968441888. mail [email protected].

La conferenza stampa è stata introdotta dallo stesso promoter, che ha presentato gli intervenuti e la Compagnia numero uno del genere in Europa. Poi, l’assessore comunale alla Cultura Donatella Monteverdi, oltre ai saluti istituzionali, ha sottolineato l’eccezionalità dell’evento per la prima volta a Catanzaro: “evento che, in un momento difficile in molte parti del mondo, mette insieme grandi Artisti di vari Paesi e Continenti nel segno dell’Arte, della gioia e della pace, appuntamento anche umanamente straordinario alla viglia del Natale”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti Sara Ski, la Regina di Cuori dello show e portavoce del gruppo; Anatolii ZaleVskyi, artista di caratura mondiale del Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil, vincitore dei premi internazionali più ambìti, fra i quali la Medaglia d’Oro al Festival Mondial du Cirque de Demain di Parigi nel 1998 e il Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo nel 1999, Artista Onorario dell’Ucraina, nel 2023 premiato anche con il prestigioso Salieri Award di Platino alla carriera; il canadese Yves Decoste e l’ucraina Valentina Sidenko, due stelle mondiali in scena per Alis con il nome di Duo Viceversa, già protagonisti di grandi produzioni del Cirque du Soleil, tra le quali La Magie Continue, Mystere, Quidam, Zed, Joya; Sveta Fedyanina, con i suoi vent’anni è la più giovane del gruppo, appena diplomata alla School of Circus and Variety Art di Mosca; il Maestro di Cerimonia Riccardo Forte, cresaciuto nella “Bottega Teatrale” di Vittorio Gassman, conduttore della “Melevisione” per ben 12 stagioni, oltre ad essere protagonista anche di film della Walt Disney, che ha presentato l’intero spettacolo della durata di circa due ore.

Già a Catanzaro da ieri l’intero cast stellare, con oltre 20 artisti tra i più acclamati e premiati sui palchi più importanti del mondo. Tra di loro c’è anche Andreis Jacobs Rigolo, con Sanddorn Balance, numero iconico di “equilibrio” che, da Amaluna del Cirque du Soleil, continua a sbalordire. Ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, capolavoro di Lewis Carroll, “Alis” attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800, creando atmosfere da fiaba.

Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia non nasconde l’entusiasmo per l’approdo a Catanzaro: “Siamo consapevoli di portare per la prima volta in questo stupendo Teatro un’autentica “meraviglia” in grado di far sognare adulti e ragazzi. Gli spettatori del Politeama resteranno incantati dalle esibizioni dei migliori Top Performers internazionali provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane e tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, con coreografie, scenografie e luci che creano atmosfere coinvolgenti e suggestive”. Dal canto suo, Ruggero Pegna sottolinea: ”E’ un’opportunità unica per il pubblico catanzarese e calabrese di poter assistere ad uno show straordinario, il più affascinante per aprire le festività natalizie. Un evento unico, imperdibile e irripetibile in Calabria!”.

Tutte le informazioni sono disponibili anche su www.lecirquetopperformers.com.