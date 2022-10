Presentazione del libro La luna nel lago di Adriana Middei al Vittoriano

La luna nel lago di Adriana Middei - Ed. Di Leandro, presentato nella magica cornice dell’Altare della Patria a Roma, sulla terrazza più bella del mondo.

Si è svolta sabato 22 ottobre, la presentazione del libro La luna nel lago di Adriana Middei, in un clima davvero insolito, la terrazza dell’Altare della Patria a Roma.

Grande successo di pubblico con sold out per un evento senza precedenti, una presentazione tra le luci di una città vista dall’alto e autori variegati per stile e genere di libri, tutti indistintamente con un unico comun denominatore: pubblicazioni Di Leandro Editore.

Tantissimi giornalisti intervenuti all’evento, esponenti del mondo della sanità, operatori del 118, amanti della cultura e soprattutto loro, i protagonisti: i libri. Pagine di vita, che sostengono progetti sociali importanti, poesie, storie vere e storie rare, tutte accomunate dall’obiettivo di sensibilizzare e far apprezzare di più le piccole grandi avventure della vita, attraverso la lettura.

In un clima conviviale e uno scenario davvero insolito, tra le statue che dall’alto dominano imponenti la Città Eterna e le colonne che delimitano le maestose terrazze dell’Altare della Patria, la scrittrice nemese, ha allietato i presenti con le leggende del lago di Nemi, le bellissime e preziose poesie, raccontando la magia dei misteri del lago e soprattutto come e perché ha iniziato a scrivere, attraverso il suo percorso di vita, che – come tutti – ha visto momenti davvero difficili.

Insieme alla scrittrice, tantissimi altri autori famosi e non, hanno presentato le loro opere, fino a quando, con il calar della sera, si è illuminata la città con uno spettacolo della natura che ha lasciato tutti senza fiato.

#autoridileandro #romacittàeterna #terrazzaAltaredellaPatria