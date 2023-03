Presidente Commissione Bilancio Montuoro sull'approvazione del documento Programma-Calabria FESR/FSE 2021-2027

La seconda commissione "Bilancio" del Consiglio regionale, presieduta da Antonio Montuoro, ha approvato il documento finale del Programma Regionale-Calabria FESR-FES 2021-2027, uno strumento finanziario strategico per la Calabria del valore di oltre 3,17 miliardi di euro, più un ulteriore POC del valore di 600 milioni. Il documento è stato trasmesso all'Assemblea di Palazzo Campanella per la definitiva approvazione.

L'iter di approvazione è stato articolato e scandito da puntuali informative, cicli negoziali e passaggi del documento in Commissione prima dell'approvazione in giunta. Il programma persegue cinque obiettivi strategici che riguardano, tra l'altro, l'innovazione tecnologica e digitale a sostegno delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, la mobilità sostenibile, la gestione dei servizi idrici e del ciclo dei rifiuti, l'efficienza energetica, lo sviluppo di energie rinnovabili, il contrasto al dissesto idrogeologico, il recupero del gap infrastrutturale nel settore della mobilità e dei collegamenti, il sistema delle infrastrutture sociali per l'inclusione, la riduzione delle disuguaglianze, la promozione dell'occupazione giovanile e femminile e il rafforzamento dei servizi di cittadinanza.

Il presidente Montuoro ringrazia il dirigente della programmazione Unitaria Maurizio Nicolai, che ha illustrato il documento in maniera dettagliata e approfondita, e i colleghi della Commissione che hanno seguito ogni passaggio in itinere, consentendo l'approvazione del primo programma plurifondo regionale in Italia, per il quale è già stata ottenuta una prima anticipazione di 60 milioni di euro.

Montuoro sottolinea l'importanza del lavoro delle Commissioni consiliari nel processo di approvazione del documento, sottolineando che il loro contributo è un passaggio di merito nell'attività legislativa e nella definizione degli strumenti di programmazione. In conclusione, il presidente afferma che questo è un'occasione storica per la Calabria in quanto si tratta di uno strumento che mette a disposizione del territorio ingenti risorse che dovranno servire a realizzare progetti innovativi capaci di assicurare un salto di qualità che i cittadini calabresi aspettano. Il compito della classe politica sarà quello di monitorare costantemente l'impatto sul territorio, rafforzando sempre più la sinergia tra istituzioni.