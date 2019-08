Presidente Conte a Salvini, sulla open Arms 'sleale collaborazione'

ROMA 16 AGOSTO - Sulla vicenda della nave Open Arms, da parte di Matteo Salvini c'è stato 'un chiaro esempio di sleale collaborazione'. Così il premier Giuseppe Conte in una 'lettera aperta' indirizzata al suo ministro a cui, 'agli sgoccioli di questa nostra esperienza di governo', rimprovera 'troppi strappi istituzionali'. Non solo: gli dice che 'la politica non è potere ma responsabilità', e che il tema dell'immigrazione non si riduce ai 'porti chiusi'. Salvini gli risponde così: 'Conte ha fatto uno sfogo umorale, io devo rispondere con le leggi'.