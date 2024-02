Previsioni. Ciclone in avanzata: allerta meteo elevata su Italia i dettagli

Situazione critica per il nord, centro e sud: protezione civile rafforza avvisi

Il tempo si increspa e l'Italia si prepara: il ciclone che ora insidia la Sardegna è destinato a spostare il suo fulcro verso la Tunisia, ma la sua presenza si farà sentire da Nord a Sud. Ecco cosa ci aspetta.

Nord Italia: il mattino si sveglia sotto la pioggia. Aspettiamo un pomeriggio meno grigio, quando le nuvole concederanno una tregua, a eccezione di Emilia Romagna e Piemonte dove il cielo si manterrà capriccioso fino a sera.

Centro: mattinata incerta con rovesci fugaci tra Toscana e Lazio, mentre la Sardegna potrebbe intravedere il sole. Ma attenti, il peggio deve ancora arrivare, con Sardegna e Lazio che si preparano a tirare su i cappucci nel pomeriggio.

Sud: una mattina con più nuvole che pioggia. Ma il sipario della tranquillità cala presto: Sicilia e Calabria si aspettano un pomeriggio burrascoso, con Basilicata e Campania pronte a seguire.

L'allerta della Protezione Civile: siamo in ascolto e la Protezione Civile, in sinergia con le regioni, rafforza l'avviso di maltempo. Si attendono precipitazioni, rovesci e temporali che porteranno con sé venti tempestosi e possibili mareggiate.

Codici di allerta: il Veneto si tinge di rosso, preoccupato per rischio idraulico e idrogeologico. Arancione per alcune zone tra Emilia-Romagna e Veneto. E poi una vasta gamma di giallo che copre gran parte della Penisola, dall'Alto Adige alla Sicilia.

È una giornata da seguire con attenzione. Restate sintonizzati per aggiornamenti e, soprattutto, state al sicuro. (iLMeteo)

In aggiornamento





Previsioni della Protezione Civile per la giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024:



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone



ELEVATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ROSSA:

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia-Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino del Livenza e del Lemene

Lombardia: Alta pianura orientale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Nodo Idraulico di Milano

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Umbria: Chiani - Paglia

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene

Lazio: Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Appennino pavese, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po

Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Piave, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna