Previsioni Meteo 26-28 Marzo: Allerta Nubifragi su Quattro Regioni, Rischio Estremo in Arrivo

Ciclone Mediterraneo in arrivo: piogge abbondanti e allerta meteo in 4 regioni

ROMA – La primavera 2025 si apre con una nuova ondata di maltempo intenso che rischia di colpire duramente il Centro-Sud Italia. Tra martedì 26 e giovedì 28 marzo, è attesa la formazione di un ciclone mediterraneo sul bacino centrale, alimentato da acque marine anormalmente miti per la stagione. Questa configurazione sinottica potrebbe generare una vera e propria bomba d'acqua, con nubifragi, allagamenti e grandinate localizzate, in particolare su almeno quattro regioni italiane.

Origine del maltempo: ciclone in formazione sul Mediterraneo

L’evento meteorologico atteso è il risultato di un complesso scambio di masse d’aria, con l’incontro tra aria fredda in discesa dal nord Europa e aria calda e umida risalente dai quadranti meridionali. Il movimento antiorario delle correnti cicloniche favorirà il richiamo di aria subtropicale, ricca di umidità dopo il transito marino, aumentando l’energia potenziale disponibile (CAPE) e favorendo lo sviluppo di temporali autorigeneranti.

Le regioni a rischio nubifragi

Secondo gli ultimi modelli meteorologici aggiornati, le regioni più esposte a precipitazioni intense e persistenti saranno:

Abruzzo

Puglia

Basilicata

Campania

Calabria

Sicilia

In queste zone, si stimano picchi pluviometrici superiori ai 150 mm in poche ore, equivalenti a un intero mese di pioggia concentrato in una sola giornata. Particolare attenzione alle aree interne e costiere di Calabria jonica e tirrenica, Salento, Gargano, nonché ai versanti ionici ed eoliani della Sicilia nord-orientale.

Rischio eventi meteo estremi: allerta gialla su più fronti

Allerta per rischio idraulico – 25 marzo

Calabria (tutti i versanti): segnalata criticità ordinaria per possibili innalzamenti di fiumi e corsi d’acqua minori.

Allerta per rischio temporali – 25 marzo

Basilicata: zone Basi-A1, A2, B, C, D, E1, E2

Calabria: tutte le macroaree costiere

Puglia: dal Gargano al Salento, passando per il Tavoliere

Sicilia: coinvolte aree tirreniche, ioniche e lo Stretto di Sicilia

Allerta per rischio idrogeologico – 25 marzo

Oltre alla Calabria, anche Puglia e Sicilia rientrano tra le regioni con criticità ordinaria per frane superficiali, smottamenti e dissesti in aree collinari o montane.

Previsioni meteo dettagliate: focus su Martedì 25 marzo

In attesa del peggioramento atteso da mercoledì 26, la giornata di martedì 25 marzo si preannuncia già instabile. L’Italia meridionale sarà interessata da fenomeni sparsi e locali rovesci temporaleschi, con venti in rinforzo da Sud-Est e mareggiate lungo le coste esposte. La protezione civile ha diramato un avviso di allerta gialla su numerose regioni del Mezzogiorno.

Possibili evoluzioni: instabilità prolungata e nuove perturbazioni

Vista la natura dinamica della struttura ciclonica, è possibile che il peggioramento si estenda oltre il 28 marzo, con nuovi impulsi perturbati attivi fino al weekend. I meteorologi raccomandano prudenza nei territori esposti, specialmente in caso di spostamenti lungo strade a rischio allagamento o in prossimità di corsi d’acqua.

Conclusione: primavera 2025 all’insegna dell’instabilità

Le condizioni meteo estreme di questi giorni confermano quanto la stagione primaverile 2025 sia fortemente condizionata da grandi movimenti atmosferici a scala emisferica, probabilmente connessi anche agli attuali indici teleconnettivi (come NAO e MJO) in fase attiva. L’elevata disponibilità di calore latente nei bassi strati rappresenta un carburante aggiuntivo per fenomeni violenti, da monitorare ora per ora.