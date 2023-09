Previsioni meteo: anticiclone africano apollo ribalta le previsioni. Tutti i dettagli. L'anticiclone africano Apollo sta per portare un cambiamento nei prossimi giorni secondo l'ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo. Questo sistema di alta pressione africana sta diventando sempre più solido e prevede di dominare il tempo in Italia nel fine settimana.

La svolta avverrà a partire da Giovedì 28 e Venerdì 29 Settembre quando Apollo sarà ulteriormente rinforzato dall'arrivo di masse d'aria calda dall'Africa occidentale. Questo porterà alla formazione di un vasto anticiclone che si estenderà dal Marocco fino ai Paesi del Nordest europeo. Le regioni del Centro-Nord dell'Italia godranno di condizioni estive, con temperature massime superiori ai 30°C.

Anche il Sud sperimenta un miglioramento del tempo, sebbene possano verificarsi alcuni acquazzoni dovuti all'influenza di un vortice ciclonico vicino alla Grecia.

Le temperature massime saliranno notevolmente ovunque, con punte superiori ai 30°C, in particolare nell'entroterra del Centro.

E non è finita qui, il prossimo fine settimana vedrà ulteriori miglioramenti con condizioni di tempo caldo e soleggiato in tutta Italia, compreso il Sud.

**Parola dell'Esperto**

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, ha previsto le giornate più calde per Domenica 1 e Lunedì 2 Ottobre, con temperature fino a 33°C a Forlì, 32°C a Bolzano e Firenze, 31°C in diverse città. Anche Roma avrà massime intorno ai 30°C per almeno una settimana, tipico del mese di giugno.

Tuttavia, ci saranno alcune piogge residue nelle regioni meridionali italiane nei prossimi giorni, anche se non saranno intense come in Grecia e Libia.

**Situazione Meteo sinottica**

L'Anticiclone africano Apollo si espande eccezionalmente dal Marocco fino alla Russia, portando condizioni stabili al Centro-Nord italiano. Al Sud, invece, si verificherà un ciclone nel Mar Ionio, che causerà alcune brevi piogge nelle estreme regioni meridionali italiane.

**Fenomeni Intensi al Sud?**

No, al momento sono previste solo precipitazioni isolate e di breve durata, niente di paragonabile a quanto potrebbe accadere in Grecia. In sintesi, l'Italia sperimenta condizioni di tempo contrastanti con l'Anticiclone Apollo che domina al Centro-Nord e brevi momenti di instabilità al Sud.

**Prossime Ore**

Oggi, ci aspettiamo ancora brevi rovesci tra Calabria e Sicilia, mentre altrove Apollo porterà un aumento ulteriore delle temperature e molto sole. Giovedì e Venerdì saranno giorni stazionari con temperature intorno ai 30°C al Centro-Nord e un aumento locale al Sud. Le precipitazioni saranno più localizzate, soprattutto nei rilievi di Calabria e Sicilia.

**Fine Settimana**

Durante il fine settimana, avremo ancora molto sole, ma le temperature aumenteranno ulteriormente, portando a giornate tipiche di giugno. Godiamoci questo clima estivo a ottobre!

**Conclusioni**

Infine, è importante coprirsi al mattino poiché le notti autunnali sono già piuttosto lunghe e fresche. In alcune zone interne, le temperature minime potrebbero scendere intorno ai 12-13°C, mentre le massime supereranno i 30°C, creando una notevole escursione termica tra l'alba e il pomeriggio. Quindi, vestirsi "a cipolla" è la soluzione ideale! (iLMeteo)

In aggiornamento