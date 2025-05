Previsioni Meteo: anticiclone in ritirata, in arrivo piogge e temporali intensi da martedì

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo Italia, nuova settimana di instabilità: da martedì piogge e temporali anche intensi. In bilico l’evoluzione sul finale

L’anticiclone in rapido indebolimento apre le porte a una nuova fase perturbata a partire dal Nordovest. Previsti fenomeni intensi e un calo delle temperature. Focus sull’evoluzione meteo da martedì 20 maggio.

ROMA – Dopo un weekend segnato da condizioni meteorologiche più stabili grazie alla temporanea rimonta anticiclonica, il tempo è destinato a cambiare rapidamente con l’inizio della nuova settimana. Già da martedì 20 maggio, infatti, una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia raggiungerà le regioni centro-settentrionali italiane, portando un peggioramento marcato con piogge e temporali localmente anche forti.

Martedì: prime piogge al Nordovest, temporali in intensificazione

Secondo le ultime elaborazioni modellistiche, fin dalle prime ore di martedì è previsto un aumento della nuvolosità sul Nordovest, dove faranno la loro comparsa le prime precipitazioni. Con il passare delle ore, i fenomeni assumeranno via via maggiore intensità, fino a sfociare in temporali anche di forte entità tra Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Nel corso del pomeriggio-sera, il fronte perturbato si estenderà verso est, raggiungendo Lombardia e successivamente il Nordest, seppur con fenomeni più attenuati.

Anche le regioni centrali saranno coinvolte: la Toscana sarà la prima a sperimentare rovesci diffusi, seguita da Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo, dove le piogge saranno più deboli e irregolari. Al Sud, la giornata sarà inizialmente soleggiata, ma entro sera sono attesi locali fenomeni su Campania e alta Puglia.

Mercoledì: instabilità residua sulle regioni adriatiche

Il fronte perturbato si muoverà velocemente verso est nel corso della giornata di mercoledì, ma lascerà dietro di sé una scia di instabilità sulle regioni adriatiche, in particolare tra Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Altrove si assisterà a un generale miglioramento, anche se non si escludono isolati rovesci pomeridiani nelle aree interne.

Le temperature subiranno un calo sensibile al Nordovest e sulle zone tirreniche settentrionali, mentre altrove resteranno più miti. Da segnalare anche rinforzi del vento nei settori interessati dal passaggio frontale.

Tendenza fine settimana: possibile nuova svolta meteo

Lo scenario per la seconda parte della settimana resta ancora incerto, ma le proiezioni attuali lasciano intravedere un possibile approfondimento di una depressione tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale. Questo potrebbe favorire una temporanea rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo centrale, con tempo in miglioramento al Centro-Sud e un nuovo rialzo termico.

Restano tuttavia dei dubbi sull’estensione dell’anticiclone verso il Nord Italia. Lo scenario più plausibile al momento prevede che le correnti umide atlantiche continuino a interessare le regioni settentrionali, estendendosi progressivamente anche al Centro-Sud entro il weekend.

Previsioni da monitorare: aggiornamenti in arrivo

La situazione resta dinamica e soggetta a rapide variazioni. Gli esperti invitano a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti per valutare con precisione l’evoluzione del quadro meteorologico nazionale. Le condizioni, soprattutto tra giovedì e sabato, potrebbero cambiare repentinamente in base all’asse di influenza dell’anticiclone e alla traiettoria delle perturbazioni atlantiche. (3Bmeteo)