Previsioni meteo avverse: piogge, neve e allerta gialla in diverse regioni d'Italia. L'evoluzione con dettaglio

Previsioni Meteo per le prossime ore e avviso della Protezione Civile - 5 dicembre 2023

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano che ci saranno ancora piogge sparse e nevicate a quote basse in molte regioni d'Italia. Questa situazione meteorologica è dovuta a una circolazione ciclonica fredda, con un vortice principale situato a nord della Germania, che ha influenzato il nostro Paese all'inizio della settimana causando piogge, venti forti e nevicate fino in pianura in alcune zone del Nord.

Attualmente, questa perturbazione si sta spostando verso le regioni del Centro e del Sud, mentre nel Nord le condizioni meteorologiche iniziano a migliorare. Nelle prime ore del mattino, si prevedono residue precipitazioni sull'Emilia Centro-orientale e la Romagna, con nevicate a quote molto basse, anche in pianura nella zona emiliana. Nel Centro, soprattutto nelle Marche, Umbria e Lazio, ci saranno piogge a tratti forti, mentre in Sardegna sono previste piogge sparse. Al Sud, il tempo peggiorerà, soprattutto in Campania.

Da notare che sull'Appennino centrale la neve potrebbe cadere intorno ai 1200/1300 metri, mentre sull'Appennino meridionale la quota neve si attesterà mediamente intorno ai 1500/1700 metri. Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà al Sud, con forti piogge, temporali e locali nubifragi, soprattutto lungo i litorali meridionali della Campania e della Calabria. Altre piogge, meno intense, interesseranno la Sicilia e la Puglia.

Tuttavia, al Nord e successivamente anche al Centro, ci saranno segnali evidenti di miglioramento, fatta eccezione per alcune residue precipitazioni sui rilievi appenninici e sui litorali tirrenici. Solo verso la fine della giornata si prevede un graduale miglioramento anche al Sud, tranne nell'area del basso Tirreno, dove le piogge continueranno in modo irregolare anche durante la notte.

Per quanto riguarda le temperature, rimarranno fredde durante la giornata, specialmente al Nord, dove saranno al di sotto dei 9/10°C. Le città più fredde saranno Torino e Milano, con valori prossimi ai 5/6°C. I venti tenderanno a rinforzare dai quadranti Nordoccidentali, soprattutto al Nord e lungo i comparti tirrenici, con possibilità di mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna.

Infine, è importante tenere presente l'avviso della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alcune regioni, con allerta gialla per rischio idraulico e temporali. Ti consiglio di seguire gli aggiornamenti e le raccomandazioni delle autorità locali per garantire la tua sicurezza durante queste condizioni meteorologiche avverse.

Previsioni e avviso della Protezione Civile.

Per quanto riguarda le temperature, è importante notare che non ci saranno variazioni significative sul fronte climatico, e le temperature rimarranno fredde durante l'intera giornata. Questa situazione è particolarmente evidente al Nord, dove le temperature saranno costantemente al di sotto dei 9/10°C. Le città di Torino e Milano, in particolare, registreranno valori prossimi ai 5/6°C. Quindi, è consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare il freddo.

Per quanto riguarda i venti, si prevede un rinforzo dai quadranti Nordoccidentali, soprattutto nelle regioni settentrionali e lungo i comparti tirrenici. Questo potrebbe comportare il rischio di mareggiate sulle coste occidentali della Sardegna, quindi è opportuno fare attenzione alle condizioni del mare se ti trovi in queste zone.

L'avviso della Protezione Civile è di particolare importanza. Sulla base delle previsioni disponibili, è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede un'allerta gialla per rischio idraulico e temporali su diverse regioni, tra cui la Calabria, il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Sicilia, la Toscana, e l'Umbria. Queste allerte indicano la possibilità di situazioni critiche legate a eventi meteorologici, come piogge intense o temporali, che potrebbero causare problemi idrogeologici e idraulici.

È fondamentale seguire attentamente le indicazioni e le raccomandazioni delle autorità locali e tenersi aggiornati sulle condizioni meteorologiche. Mantieni un occhio sul bollettino della Protezione Civile sul loro sito web (www.protezionecivile.gov.it) per essere al corrente degli sviluppi e delle eventuali modifiche all'avviso. (iLMeteo)

In aggiornamento