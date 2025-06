Previsioni Meteo: Break al caldo africano: in arrivo temporali su parte del paese. Ecco dove e quando

Tempo di lettura: ~3 min

L'ondata di caldo africano che ha interessato gran parte dell'Italia potrebbe presto subire una brusca interruzione. Un impulso instabile proveniente dal Nord Atlantico è pronto a portare piogge e temporali anche intensi, in particolare al Nord e su alcune aree del Centro. Il cambiamento si annuncia significativo, con una fase più fresca e instabile che potrebbe protrarsi per diversi giorni.

Evoluzione meteorologica in atto

Attualmente, l'anticiclone africano continua a rinforzarsi tra l'Italia e l'Europa centrale. Tuttavia, una nuova saccatura atlantica ha già raggiunto le Isole Britanniche e parte della Francia, portando temporali anche violenti. Le due masse d'aria si stanno fronteggiando, ma tra sabato e domenica è previsto uno spostamento verso est del minimo depressionario, con coinvolgimento della Scandinavia. Contestualmente, l'anticiclone delle Azzorre tenderà a estendersi verso l'Europa, tagliando fuori la saccatura e isolando un piccolo nucleo di aria più fresca in quota sulle Alpi.

Secondo le proiezioni attuali, questa cosiddetta goccia fredda potrebbe scivolare verso l'Italia tra lunedì e martedì. Le conseguenze potrebbero essere temporali diffusi, anche intensi, su parte del territorio, sebbene le aree colpite non dovrebbero essere particolarmente estese. Resta confermato un abbassamento delle temperature e un clima più dinamico.

Previsioni giorno per giorno

Domenica

Al Nord tempo inizialmente stabile, con nubi in aumento lungo l'arco alpino. Dal pomeriggio sono attesi temporali su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, localmente anche tra Piemonte e Lombardia. Miglioramento previsto in tarda serata.

Al Centro condizioni stabili e soleggiate, ma con possibili temporali isolati sull'Appennino tosco-emiliano e tra Lazio e Abruzzo.

Al Sud prevale il sole, con qualche annuvolamento pomeridiano in Appennino. Temperature in ulteriore aumento. Venti deboli, con rinforzi di Libeccio sul Mar Ligure.

Lunedì

Al Nord temporali anche forti su Lombardia orientale, Triveneto ed Emilia Romagna. Possibili grandinate e fenomeni intensi fino a sera. Più stabile al Nordovest.

Al Centro tempo ancora soleggiato, ma nel pomeriggio possibili rovesci sull'Appennino toscano e marchigiano. In nottata peggiora sulle Marche.

Al Sud stabile e caldo. Temperature in calo al Nord, in ulteriore aumento al Sud. Venti moderati sudoccidentali, mari mossi.

Martedì

Instabilità concentrata su Lombardia orientale, Triveneto, Emilia Romagna e parte del Centro, in particolare sulle zone interne e adriatiche. Rovesci e temporali anche forti.

Altrove condizioni più stabili. Temperature in generale diminuzione. Venti tesi a rotazione ciclonica, mari mossi.

Mercoledì

Instabilità residua al Centro e su parte del Sud peninsulare, con temporali sparsi nelle ore centrali. Tempo migliore sul resto d'Italia.

Temperature in lieve aumento al Nord, stabili o in calo altrove. Ventilazione moderata ciclonica.

Giovedì e venerdì

La fase instabile si sposterà progressivamente verso sud. Torna il tempo stabile e soleggiato al Centro Nord, con possibilità di isolati temporali pomeridiani sui rilievi.

Temperature in leggera ripresa ovunque. Venti deboli o moderati.

Weekend

Tendenza a una nuova rimonta dell'alta pressione di matrice subtropicale. Il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte del territorio, con qualche temporale pomeridiano possibile sui rilievi.

Temperature in aumento, con ritorno a condizioni tipicamente estive.

Conclusione

La prossima settimana porterà un cambiamento importante, in particolare per il Nord Italia e le regioni centrali adriatiche. I temporali, seppur localizzati, potranno essere intensi e accompagnati da grandine. Il caldo afoso lascerà il posto a un clima più fresco e ventilato, ma solo temporaneamente. L'estate, infatti, potrebbe riprendere vigore già nel fine settimana, con temperature nuovamente in aumento.

