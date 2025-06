Previsioni Meteo: caldo africano e temporali intensi al Nord. Ecco la situazione e le prossime ore

Tempo di lettura: ~3 min

Italia divisa in due: caldo record al Centro-Sud, forti temporali al Nord.

Un’Italia spaccata in due dalle condizioni meteorologiche: da un lato l’influenza dell’anticiclone africano che mantiene il Centro-Sud sotto un caldo estivo sempre più intenso, dall’altro un Nord bersagliato da rovesci e temporali anche di forte intensità.

Temporali su Piemonte, Lombardia e Alto Adige: i dati aggiornati

Il fronte perturbato, che ieri ha colpito l’Europa centro-occidentale, ha raggiunto nelle scorse ore l’arco alpino, innescando le prime manifestazioni temporalesche. Già dalla notte precipitazioni sparse hanno interessato il Nord-Ovest: alle 8:30 si registravano 26 mm di pioggia a Bellagio (LC) e 16 mm a Lecco. Piogge consistenti anche sulle Alpi Orobie, con accumuli compresi tra 10 e 20 mm, mentre quantitativi leggermente inferiori si registrano sulle Alpi bresciane.

Situazione analoga in Alto Adige, dove a Bolzano sono già caduti 10 mm dalla mezzanotte. Nelle prossime ore è previsto un peggioramento: i temporali si estenderanno alle alte pianure lombarde e al Piemonte centro-settentrionale, coinvolgendo anche Torino e, probabilmente nel pomeriggio, Milano.

Caldo Estivo e Sole al Centro-Sud: picchi fino a 33°C

Mentre il Nord affronta l’instabilità, le regioni centro-meridionali godono di condizioni stabili e soleggiate. Protette da un robusto campo di alta pressione, vivranno una giornata dal sapore pienamente estivo. Le temperature saliranno oltre i 30°C in molte aree: in particolare, picchi di 32-33°C sono attesi in Romagna, Foggiano, Salento, Sicilia e Sardegna.

Mercoledì e Giovedì: Nuova Perturbazione al Nord e Rischio Nubifragi

L’Italia non troverà tregua nei prossimi giorni. Un nuovo fronte Atlantico è in viaggio verso l’Europa occidentale e investirà ancora una volta il Nord Italia. Tra mercoledì 4 e giovedì 5 giugno si prevedono forti temporali su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia settentrionale, con estensione a Liguria, Trentino Alto Adige e gran parte dell’arco alpino.

Non è esclusa una marginale propagazione dei fenomeni anche sulla pianura padana centro-orientale, toccando Emilia e Veneto. L’instabilità sarà accompagnata da rischio nubifragi localizzati, con possibili disagi nelle aree urbane e nei settori già colpiti dalle recenti precipitazioni.

Caldo Africano Sempre Più Intenso al Centro-Sud

Scenario completamente diverso al Centro-Sud, dove l'alta pressione non solo resisterà ma si rafforzerà. Le temperature saranno in ulteriore aumento grazie all’arrivo di isoterme comprese tra 16°C e 18°C a 1500 metri di quota, con punte di 20°C sulla Sardegna. Questo si tradurrà in temperature massime comprese tra 34°C e 35°C su diverse aree interne del Sud, come il Foggiano, il Materano, il Salento, il Siracusano e l'entroterra sardo.

Anche le regioni adriatiche sperimenteranno valori termici molto elevati, con oltre 30°C su Romagna, Marche, Abruzzo e lungo la costa ionica calabrese.

Previsioni Meteo: Cosa Aspettarsi

Nord: instabilità diffusa con rischio temporali forti e locali nubifragi.

Centro-Sud: sole e caldo in aumento, con punte africane al Sud.

Prossimi giorni: attenzione massima su Piemonte, Lombardia e arco alpino; estate piena al Sud con caldo intenso e temperature record.

