Previsioni Meteo: cambia tutto la prossima settimana. In arrivo temporali, nubifragi e un netto calo termico

Tempo di lettura: ~3 min

L’Italia si prepara a una svolta meteo radicale: da lunedì tornano piogge, temporali violenti, grandinate e un deciso calo delle temperature, soprattutto al Centro-Nord.

Lunedì 5 maggio: svolta meteo sull’Italia, instabilità diffusa al Centro-Nord

Le previsioni meteo confermano un brusco cambio di scenario all’inizio della prossima settimana. Dopo un weekend caratterizzato da condizioni stabili e temperature sopra la media, lunedì 5 maggio l’Italia sarà investita da un’intensa perturbazione di origine nord-europea. L’afflusso di aria più fresca verso il Mediterraneo centro-occidentale genererà una circolazione depressionaria, che sarà causa di temporali diffusi, grandinate e un marcato calo termico, specie al Centro-Nord.

Le regioni più a rischio: attesi nubifragi al Nord

Il maltempo colpirà in modo particolare il Nord Italia, dove si prevedono temporali anche violenti in estensione dalle Alpi alla Val Padana, soprattutto a nord del Po. Le aree maggiormente esposte saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono locali nubifragi accompagnati da grandine e forti raffiche di vento.

Anche la Liguria sarà interessata da piogge intense, mentre i fenomeni saranno più sporadici in Emilia-Romagna. Al Centro, sotto osservazione soprattutto la Toscana, dove i temporali saranno frequenti. Possibili rovesci anche su Umbria, Marche e Lazio, oltre che sul basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia.

Temperature in calo: il fresco avanza da Nord

Il calo termico sarà sensibile su tutto il Centro-Nord e sulla Sardegna, con valori che scenderanno anche di 6-8°C rispetto ai giorni precedenti. Solo all’estremo Sud resisteranno ancora temperature superiori alla media stagionale, grazie alla temporanea protezione dell’anticiclone.

Martedì 6 maggio: clima instabile e più fresco

Anche martedì 6 maggio la situazione meteorologica resterà instabile, sempre per effetto della depressione presente sul Mediterraneo. Le correnti settentrionali continueranno a portare aria più fredda, rinnovando condizioni di instabilità al Centro-Nord, con piogge e temporali intermittenti.

Il tempo sarà più variabile al Sud, dove non mancheranno ampie schiarite, alternate però ad annuvolamenti. I fenomeni saranno isolati e il clima ancora mite, in attesa di un possibile peggioramento nei giorni successivi.

Tendenza per la metà della settimana: ancora instabilità al Centro-Nord

Secondo i modelli previsionali, l’instabilità atmosferica potrebbe protrarsi fino a giovedì 8 maggio su gran parte dell’Italia centro-settentrionale. In questo periodo si alterneranno fasi asciutte e soleggiate a nuovi rovesci e temporali, con temperature decisamente più basse rispetto alla prima parte di maggio.

Al contrario, il Sud Italia dovrebbe godere di condizioni più stabili e soleggiate, con un clima più gradevole e primaverile.

Weekend 10-11 maggio: ritorna l’anticiclone?

La tendenza per il prossimo weekend è ancora incerta, ma alcuni scenari prevedono un possibile ritorno dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, che potrebbe portare a un miglioramento generale del tempo. Tuttavia, non sono da escludere episodi di variabilità diurna, specie lungo le Alpi e l’Appennino settentrionale, con qualche breve temporale pomeridiano di calore.

Vista la distanza temporale, sarà fondamentale seguire i prossimi aggiornamenti per avere un quadro più chiaro dell’evoluzione meteo. (3Bmeteo)