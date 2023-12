Previsioni meteo: ciclone in arrivo con pioggia, vento e neve - settimana cruciale per l'autunno. Ecco tutti i dettagli

Prevista una svolta meteorologica con un ciclone mediterraneo che potrebbe portare maltempo su molte regioni italiane.

La prossima settimana sarà cruciale per l'Autunno italiano, con l'arrivo di un ciclone mediterraneo che promette di portare pioggia, vento e persino neve su molte regioni. Il cambiamento è atteso a partire da Lunedì 16 Ottobre, quando una potente depressione, alimentata da masse d'aria polare provenienti dall'Islanda, determinerà un repentino mutamento delle condizioni meteo.

Le correnti fredde che giungeranno dalla Porta del Rodano in Francia favoriranno la formazione di questo ciclone. Grazie alle temperature ancora elevate delle acque superficiali e alle correnti umide provenienti dai quadranti meridionali, il ciclone potrebbe accumulare ulteriore energia. Questa interazione tra masse d'aria diverse aumenterà il rischio di forti temporali capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia, con possibilità di nubifragi e grandinate.

Gli ultimi aggiornamenti indicano la potenzialità di fenomeni meteorologici intensi. Il principale pericolo in queste situazioni è la stazionarietà dei temporali, che potrebbero persistere per diverse ore sulle stesse aree almeno fino a Mercoledì 18. Le regioni più a rischio includono la Liguria e tutte le regioni tirreniche, come Toscana, Lazio, Campania e Calabria, con il rischio di alluvioni lampo.

Tuttavia, questa volta il maltempo coinvolgerà anche altre parti d'Italia, segnando il primo vero peggioramento autunnale dopo un prolungato periodo di caldo anomalo. Oltre alle intense precipitazioni, la tempesta porterà anche le prime nevicate sulle Alpi e un drastico calo delle temperature, mettendo fine al fuori stagione che abbiamo vissuto nelle ultime settimane, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

Restate sintonizzati per gli aggiornamenti meteorologici, poiché questa tempesta potrebbe avere un impatto significativo su molte attività e infrastrutture. Mantenere un occhio attento sulle previsioni e prendere precauzioni potrebbe essere fondamentale nei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento