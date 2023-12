Previsioni meteo. Ciclone Medusa: Italia in allerta per forte maltempo e nubifragi "Ecco il dettaglio della Protezione Civile"

Un'analisi dettagliata delle condizioni meteorologiche attuali e previste nelle diverse regioni italiane Ciclone Medusa: forte maltempo e nubifragi previsti in Italia

Il ciclone Medusa ha raggiunto l'Italia, portando con sé un periodo di instabilità meteorologica caratterizzato da piogge intense, temporali, nubifragi e venti forti. Ecco un'analisi dettagliata delle aree più colpite e delle condizioni attese.

Situazione attuale

Da questa mattina, le condizioni meteorologiche sono già instabili in molte regioni del Nordovest e lungo la costa toscana. Si segnalano piogge sparse e rovesci temporaleschi in aree come il basso Piemonte e la Liguria di ponente. Altre regioni come la Lombardia, le zone alpine e prealpine, e le alte pianure del Veneto e del Friuli Venezia Giulia stanno anche sperimentando precipitazioni.

Dinamiche meteorologiche

Queste condizioni sono il risultato di un vortice ciclonico originato nel Golfo ligure, che sposterà il suo centro nel corso della giornata.

Aree a rischio

Le regioni più a rischio nelle prossime ore saranno quelle del Nord, in particolare le aree alpine, prealpine e del Nordovest, inclusa la Liguria. Anche alcune zone della Toscana Centro-Settentrionale sono sotto osservazione per possibili accumuli di pioggia abbondanti e rischi idrogeologici.

Condizioni del vento e del mare

I venti forti saranno prevalentemente orientati da Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco su quello adriatico e al Sud. Questi venti caldi da Scirocco manterranno alte le temperature al Sud, dove le condizioni meteo saranno relativamente più tranquille e soleggiate. Tuttavia, l'aumento del moto ondoso potrebbe causare mareggiate, in particolare nei mari a ovest della Sardegna, nell'area ionica e nelle acque intorno alla Puglia meridionale. Anche la laguna veneta potrebbe essere soggetta a pericoli di acqua alta.

In sintesi, si prevede una giornata meteorologica molto impegnativa per diverse regioni italiane, segnando l'inizio di un weekend altrettanto instabile. (iLMeteo)

In aggiornamento

Allerta della Protezione Civile per la giornata di oggi, Venerdì 20 ottobre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Lombardia: Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Orobie bergamasche

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Ponente, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Ponente

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Piemonte: Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Scrivia



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Valchiavenna, Valcamonica, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Toce, Belbo e Bormida, Valle Tanaro, Valli Varaita, Maira e Stura, Scrivia, Pianura settentrionale

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese

Lombardia: Alta pianura orientale, Pianura centrale, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Isole

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene

Liguria: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Ponente

Lombardia: Appennino pavese, Nodo Idraulico di Milano

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionale

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Arno-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia, Isole

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano

Veneto: Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano