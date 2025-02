Previsioni Meteo: da venerdì al weekend vortice mediterraneo con aria fredda. Maltempo con pioggia forte e neve fino a bassa quota

Un'ondata di maltempo dal sapore pienamente invernale è pronta a investire l'Italia nei prossimi giorni.

Le correnti fredde di matrice artica continentale, attualmente in espansione su gran parte dell'Europa orientale, raggiungeranno anche il settore centro-occidentale, determinando la formazione di una depressione sul Mediterraneo.

Tale configurazione porterà un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche, con piogge intense, temporali e nevicate fino a quote basse, in particolare al Nordovest.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle previsioni meteo per il fine settimana.

Venerdì: prime avvisaglie del peggioramento

Nella giornata di venerdì, il minimo depressionario si collocherà tra la Spagna e il settore delle Baleari, condizionando il tempo sulle regioni occidentali italiane.

Sono attese precipitazioni diffuse al Nordovest, con neve in abbassamento fino a bassa collina, rovesci e locali temporali in intensificazione entro sera sulle Isole Maggiori.

Qualche fenomeno sparso interesserà anche i settori peninsulari.

Le temperature saranno in calo, soprattutto al Settentrione.

I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti meridionali al Centro-Sud, mentre al Nord prevarranno Grecale e Tramontana.

Mari generalmente mossi.

Sabato: vortice ciclonico sulla Sardegna, maltempo diffuso

Sabato la saccatura si estenderà verso il Regno Unito, isolando il vortice ciclonico nei pressi della Sardegna.

Il maltempo si intensificherà, coinvolgendo gran parte della Penisola.

Le precipitazioni più intense interesseranno il Nordovest e le Isole Maggiori, con rovesci e temporali localmente violenti.

La neve cadrà abbondante sulle Alpi centro-occidentali, con accumuli significativi anche a quote collinari in Piemonte.

Le temperature non subiranno variazioni rilevanti, se non un ulteriore lieve calo nelle regioni occidentali.

I venti saranno tesi o forti di Scirocco al Centro-Sud e da nord-est al Nord.

Mari molto mossi o agitati.

Domenica: ancora maltempo al Nordovest e sulle Isole, migliora altrove

Domenica il vortice tenderà lentamente a colmarsi, ma un canale depressionario continuerà a insistere a ovest della Penisola.

Si prevedono piogge localmente intense sul Nordovest e sulle Isole Maggiori, con fenomeni temporaleschi.

La neve cadrà copiosa sulle Alpi occidentali, con fiocchi fino a quote basse in Piemonte.

Sul resto d'Italia si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Le temperature tenderanno ad aumentare leggermente.

I venti si disporranno tra est-nordest e sud-sudest, mantenendo i mari mossi o molto mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Secondo i modelli previsionali attuali, l'inizio della prossima settimana potrebbe vedere un ulteriore miglioramento al Centro-Sud, mentre al Nordovest persisteranno condizioni di instabilità, con nuove precipitazioni e nevicate sulle Alpi.

Tuttavia, la situazione rimane dinamica e soggetta a variazioni: ulteriori aggiornamenti saranno fondamentali per delineare l'evoluzione meteo con maggiore precisione.

Resta aggiornato sulle previsioni per il weekend e segui i prossimi bollettini meteo per dettagli sempre più precisi!