Previsioni meteo: dal 1° novembre ancora molta pioggia sull'Italia, previste altre 2 forti perturbazioni in settimana. I dettagli

Dopo il passaggio dell'intenso vortice di Halloween, che attualmente sta causando un periodo perturbato, il maltempo continuerà senza tregua. A partire dalla festività del 1° Novembre, il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente, con l'arrivo di almeno altre due perturbazioni che porteranno ancora molta pioggia.

Per capire la causa di queste continue ondate di maltempo, soprattutto al Nord, dobbiamo guardare all'area Nordoccidentale del Vecchio Continente, in particolare intorno al Regno Unito. Qui, una vasta circolazione ciclonica spinge verso l'Italia correnti atlantiche umide e miti cariche di fronti perturbati.

Una di queste perturbazioni sta interessando attualmente gran parte del Nord e alcune zone del Centro e si dissiperà gradualmente solo il 31 Ottobre, dando una temporanea tregua al maltempo che continuerà fino alla prima parte del 1 Novembre.

Ma non appena ci sarà un respiro di aria più asciutta, nel pomeriggio di Ognissanti arriverà la prima delle altre due perturbazioni previste per la settimana. Questa porterà nuove piogge e temporali alle regioni tirreniche e settentrionali.

Il Giovedì 2 Novembre sarà nuovamente caratterizzato da maltempo intenso, con forti piogge, nubifragi e temporali previsti soprattutto al Nord, tra le Alpi, le Prealpi, l'alta Valle Padana, la Liguria di Centro-Levante e le parti settentrionali della Toscana. Ci saranno quindi rischi di problemi idrogeologici. Anche il resto del versante tirrenico, fino alla Campania, vedrà l'uso dell'ombrello, soprattutto dalla sera. Inoltre, attenzione alla neve, che tornerà sui rilievi alpini, cadendo abbondante sopra i 1600/1700 metri e a quote più basse in Alto Adige. Nel contesto del vento caldo Scirocco, le regioni del Sud e il versante adriatico saranno relativamente più asciutti. Va notato anche il fenomeno dell'acqua alta nella Laguna veneta.

Ci avviciniamo al fine settimana, quando il vortice di maltempo si sposterà gradualmente verso levante, lasciando dietro di sé un'instabilità persistente nelle regioni estreme del Nordest e lungo tutto il versante tirrenico. I venti di Libeccio si rinforzeranno e le temperature diminuiranno, tornando ai livelli climatici tipici del periodo.

Ma sarà questo il segno di un miglioramento nel fine settimana? Assolutamente no! Salvo sorprese, un nuovo fronte di maltempo è previsto tra Sabato 4 e Domenica 5 Novembre. Maggiori dettagli saranno forniti nei prossimi aggiornamenti. Resta informato sulla situazione meteorologica in continuo cambiamento. (iLMeteo)



