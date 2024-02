Previsioni meteo Epifania sotto il segno del ciclone invernale

Pioggia, neve e venti intensi: Le previsioni meteo per il weekend

La Befana ci sorprenderà con un Ciclone Invernale che porterà pioggia e neve in molte regioni italiane. Nel corso del weekend, tra Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio, si prevedono piogge, venti forti e la possibile comparsa di neve in alcune regioni.

Questo Ciclone si forma grazie all'arrivo di correnti d'aria artica nel bacino del Mediterraneo, portando precipitazioni intense e raffiche di vento, in particolare al Centro-Sud, a partire dal pomeriggio e dalla serata di Venerdì 5 Gennaio.

Le regioni più colpite dalle piogge intense il Sabato saranno Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Liguria di Levante. Inoltre, sulle Alpi centro-orientali, si attendono abbondanti accumuli di neve, superando i 40-50 cm sopra i 1000/1200 metri di quota, scendendo poi a 3/400 metri nella notte tra Sabato e Domenica. Anche gli Appennini vedranno nevicate a partire dai 1500 metri circa.

Il maltempo coinvolgerà anche il Centro-Sud, soprattutto sul versante tirrenico, e le isole maggiori. Domenica 7 Gennaio, il Ciclone si approfondirà sul basso Adriatico, portando nuove precipitazioni, nevicate in collina nell'Emilia Romagna e rischio di temporali e nubifragi in molte regioni centro-meridionali.

I venti saranno intensi, con il Maestrale sopra i 70-80 km/h in Sardegna e sul medio e basso Tirreno, mentre Bora e Grecale colpiranno il mar Adriatico, causando un calo delle temperature.

Insomma, l'Inverno sta per fare il suo ingresso in Italia, quindi preparati per giornate fresche e nevose in alcune zone.

Non dimenticare di seguire gli aggiornamenti meteo per rimanere informato sulla situazione. Spero queste previsioni ti siano state utili!