Previsioni Meteo: Squall Line in arrivo: temporali violenti e grandine minacciano il Nord. Tutti i dettagli

Previsioni Meteo: Grandine e Temporali in Arrivo, una Squall Line Colpirà tra Poco il Nord Italia

Avviso meteo importante: una linea temporalesca organizzata, nota come squall line, è in arrivo sul Nord Italia. Le prossime ore saranno caratterizzate da un repentino e intenso peggioramento delle condizioni atmosferiche, con rischio elevato di grandine, forti raffiche di vento e nubifragi localizzati.

Che cos'è una squall line

La squall line, chiamata in italiano linea di groppo, è una formazione atmosferica composta da una serie di cumulonembi allineati che si sviluppano lungo la linea di contatto tra aria calda e umida al suolo e aria fredda in quota. Questo tipo di sistema temporalesco si forma frequentemente in primavera e in estate, in corrispondenza del passaggio di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa.

L’aria più fredda e secca spinge verso l’alto quella più calda e instabile, innescando la formazione di temporali intensi e rigeneranti. La distanza tra il fronte e la squall line varia generalmente tra i cento e i trecento chilometri.

Quali sono le conseguenze

Una squall line può generare fenomeni violenti in tempi molto rapidi. Tra gli effetti più comuni si segnalano:

Grandinate con chicchi di medie o grandi dimensioni

Raffiche di vento improvvise e intense, con punte fino a cento chilometri orari

Possibili tornado

Alluvioni lampo nelle zone con suoli già saturi o con infrastrutture idriche inadeguate

I danni possono riguardare tetti, alberi, linee elettriche e reti di trasporto.

Zone a rischio nelle prossime ore

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, durante la giornata di mercoledì 23 aprile l’ingresso di correnti fredde e instabili in quota, legate a un ciclone posizionato tra il Regno Unito e la Francia, renderà l’atmosfera molto instabile.

Nel corso del pomeriggio è attesa la formazione di una squall line che si muoverà rapidamente verso le regioni settentrionali italiane. Le zone più a rischio sono:

Alto Piemonte

Lombardia centro-settentrionale

In serata il peggioramento si estenderà anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia, con la possibilità di supercelle temporalesche e grandinate significative.

Anche nei giorni successivi sono attese nuove perturbazioni, con ulteriori temporali e fenomeni violenti al Nord.

Allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso un’allerta di livello arancione per rischio idraulico in:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura orientale

Veneto: Po, Fissero Tartaro Canalbianco, Basso Adige

Allerta gialla per rischio idraulico nelle seguenti aree:

Calabria: Versante ionico e tirrenico centro meridionale e meridionale

Emilia Romagna: Pianura piacentino parmense

Lombardia: Bassa pianura centro orientale

Allerta gialla per rischio temporali in:

Calabria

Emilia Romagna

Lazio

Sicilia

Toscana

Umbria

Allerta gialla per rischio idrogeologico nelle stesse aree sopra citate, in particolare nelle zone montane e collinari.

Raccomandazioni alla popolazione

Si consiglia alla cittadinanza di evitare spostamenti non strettamente necessari nelle ore più critiche, di mettere in sicurezza oggetti esterni e di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile.