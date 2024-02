Previsioni meteo per il Capodanno 2024 e la settimana successiva fino alla Befana - Ecco i dettagli

Pioggia, vento, e neve: cosa aspettarsi per l'inizio del nuovo anno in Italia"

Il nuovo anno, il 1° gennaio 2024, si aprirà con pioggia e vento a causa di una perturbazione che arriverà nella giornata di San Silvestro. Tuttavia, anche per il resto della settimana, le condizioni meteorologiche non saranno tranquille in molte regioni del nostro Paese. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte meteo per il Capodanno e per il resto della prossima settimana.

Capodanno: lunedì 1° gennaio 2024

Il Capodanno inizierà con brutto tempo nelle estreme regioni del Nordest, ma ci sarà un rapido miglioramento. La perturbazione avrà i suoi maggiori effetti inizialmente sulle zone appenniniche del Centro, con nevicate sopra i 1500 metri. Successivamente, dopo aver portato deboli piogge nel Lazio, si sposterà verso il basso Tirreno, tra Campania e Calabria, con piogge persistenti per tutto il giorno in queste aree, mentre in altre zone il tempo sarà più tranquillo.

Tendenza per la settimana

Durante il resto della settimana, il tempo sarà influenzato dalle correnti umide e instabili atlantiche. Tra martedì 2 e mercoledì 3 gennaio, è prevista una perturbazione atlantica che colpirà le regioni centro-settentrionali, portando piogge e venti forti. Le zone più colpite saranno quelle del versante tirrenico e l'intero comparto alpino e prealpino, con neve a partire dai 1000/1200 metri.

Ma non è tutto. Attorno all'Epifania e quindi nel primo weekend del nuovo anno, una seconda perturbazione potrebbe raggiungere il nostro Paese, causando un significativo peggioramento con piogge battenti e rischio di temporali, soprattutto nel Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Tuttavia, considerando la distanza temporale e le incertezze dei modelli meteorologici, potrebbero esserci degli aggiustamenti nei prossimi giorni. Il maltempo potrebbe colpire in maniera diversa i vari settori. Per questo motivo, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.

Nel dettaglio, il meteorologo Mattia Gussoni del sito www.iLMeteo.it ha spiegato le previsioni per le prossime ore ed i prossimi giorni:

Le prossime ore: Avremo ancora sopra la testa il poderoso anticiclone subtropicale con anomalie termiche di +5°C/+8°C, specie al Centro-Nord ed in montagna. Oggi non succederà molto ed il tempo sarà sostanzialmente uguale a quello di ieri.

31 Dicembre: per l'Ultimo dell'Anno è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica con piogge deboli su alcune regioni, ma i fenomeni potrebbero intensificarsi nel pomeriggio in alcune zone; quindi, è consigliabile portare l'ombrello in determinate regioni.

Previsioni per il brindisi di fine anno: In serata, esattamente a mezzanotte, potrebbero verificarsi piogge più intense in alcune zone, ma anche nevicate sulle Alpi centro-orientali.

Inizio del 2024: subito dopo il Capodanno, il tempo migliorerà con le ultime precipitazioni al mattino su alcune regioni, ma il tempo sarà asciutto quasi ovunque, tranne nell'estremo Sud e in Sardegna meridionale dove sono previsti isolati piovaschi. (iLMeteo)





