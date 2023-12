Previsioni meteo: il super anticiclone cambia le regole del gioco meteo in Italia - I Dettagli per saperne di più

Arriva l'inverno anomalo: temperature record e sfide ambientali Le previsioni meteo indicano un cambiamento radicale nelle condizioni atmosferiche in Italia. Dopo le recenti settimane di freddo e maltempo, è previsto l'arrivo di un Super Anticiclone che avrà un impatto significativo sul clima italiano a partire dal prossimo weekend.

Questo vastissimo campo di alta pressione, influenzato sia da correnti oceaniche che da correnti africane, coprirà gran parte dell'Europa centro-occidentale. Questo sistema, accompagnato da aria calda in quota, impedirà l'arrivo di perturbazioni atlantiche e masse d'aria fredda dal Polo Nord.

Una delle anomalie più evidenti sarà la temperatura. In un periodo dell'anno in cui ci si aspetta tipicamente il freddo, le temperature saranno molto superiori alla media climatica. In particolare, si prevedono scarti di circa +10°C rispetto alla media nelle Isole Britanniche, in Francia, in Germania e in alcune parti della Penisola Scandinava. Questo clima mite raggiungerà anche l'Italia, con temperature inaspettatamente elevate, soprattutto in montagna e nel Centro-Sud. Città come Firenze, Roma e Napoli potrebbero registrare temperature massime di circa 14-15°C.

Tuttavia, è importante notare che in alcune aree, come la Valle Padana e i fondovalle alpini, potrebbero verificarsi forti inversioni termiche notturne, con temperature che scendono anche al di sotto dello zero e la formazione di ghiaccio, accompagnata da possibili banchi di nebbia.

Un aspetto critico da tenere in considerazione è la mancanza di ventilazione. A causa dell'alta pressione persistente, le sostanze inquinanti rimarranno intrappolate nei bassi strati dell'atmosfera per diversi giorni. Questo potrebbe portare a condizioni ambientali di scarsa qualità, con gravi conseguenze per la salute pubblica, tra cui malattie respiratorie e altro.

Queste condizioni meteorologiche straordinarie dovrebbero protrarsi almeno fino al 20-21 dicembre, con l'inverno che sembra prendersi una pausa in un periodo normalmente caratterizzato da temperature più basse. Questo evento meteo evidenzia ulteriormente il cambiamento climatico in atto, con impatti diretti sull'Italia. (iLMeteo)





In aggiornamento