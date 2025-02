Previsioni Meteo: instabilità e piogge, ma il gelo resta lontano

La nuova settimana si apre all'insegna di un clima instabile su molte regioni italiane, con precipitazioni sparse e locali nevicate sui rilievi, ma senza l'arrivo del grande freddo. Il Mediterraneo continuerà a essere interessato da una pressione non particolarmente elevata, favorendo il susseguirsi di condizioni meteo altalenanti.

Lunedì 10 Febbraio: residua instabilità al Sud, nubi al Nord

La giornata di lunedì vedrà ancora una certa instabilità sulle regioni meridionali, in particolare sulla Sicilia, a causa di un vortice in allontanamento verso la Libia. Sul resto del Sud e al Centro si registreranno maggiori schiarite, mentre il Nord sarà spesso coperto con possibili deboli precipitazioni sui rilievi alpini e in Liguria.

Martedì 11 e Mercoledì 12 Febbraio: piogge su Nord e Tirreno

Nei giorni successivi, una circolazione ciclonica manterrà attivo un flusso d'aria umida proveniente dai quadranti meridionali. Martedì 11 le piogge interesseranno principalmente il Nordovest, mentre mercoledì 12 le precipitazioni si estenderanno a tutto il Nord, gran parte del Centro e alle regioni meridionali tra Calabria e Sicilia. Nonostante il quadro perturbato, la Sardegna e alcuni tratti del versante tirrenico potranno godere di schiarite.

Giovedì 13 e Venerdì 14 Febbraio: debole pressione, nubi e piogge sparse

La seconda parte della settimana non porterà grandi variazioni. Giovedì 13 le nubi si concentreranno su Centro e Nord, con piogge deboli su Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, mentre al Sud saranno possibili aperture soleggiate. Venerdì 14 proseguirà il regime di incertezza, con piovaschi sparsi al Centro e in Sicilia, oltre a qualche rovescio in Friuli-Venezia Giulia.

Weekend: incertezza e nuovi aggiornamenti attesi

Anche il fine settimana potrebbe mantenere un quadro instabile, con ulteriori precipitazioni sparse e cieli spesso nuvolosi. Tuttavia, data la distanza temporale, saranno necessari nuovi aggiornamenti per delineare con maggiore precisione l'evoluzione atmosferica.

Conclusione

Nonostante l'instabilità diffusa, l'Italia non sperimenterà ondate di gelo nei prossimi giorni. Il consiglio è di tenere a portata di mano sia l'ombrello che gli occhiali da sole, poiché le condizioni meteo saranno soggette a rapidi cambiamenti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulle previsioni dei prossimi giorni.