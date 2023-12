Previsioni meteo: maltempo in arrivo con possibile inverno e neve. Tutti i dettagli

Meteo della prossima settimana: da maltempo a possibile inverno con neve

Nella prossima settimana, ci aspetta un cambiamento meteorologico significativo. Tutto inizia con la formazione di un vortice ciclonico, il quale porterà un forte maltempo iniziale grazie ai grandi movimenti a scala emisferica che porteranno una massa d'aria fredda dall'Europa settentrionale. Se queste previsioni si confermeranno, potremmo trovarci di fronte a una vera e propria ondata di freddo e neve in Italia.

Ora, esaminiamo più dettagliatamente cosa ci attende nel corso della prossima settimana. Dopo una breve fase stabile e asciutta prevista per Lunedì 20 Novembre, le condizioni meteorologiche peggioreranno notevolmente nei giorni successivi. Una potente depressione, spinta da masse d'aria di origine polare-marittima, porterà un drastico cambiamento su scala continentale. È importante prestare attenzione perché le correnti fredde che giungono dalla Porta del Rodano favoriranno la formazione di un Ciclone Mediterraneo, che potrebbe scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di forti temporali e raffiche di vento.

Particolarmente critica sarà la situazione a partire da Martedì 21 Novembre, quando entreremo nella fase clou del maltempo. L'aria fredda interagirà con il calore latente ancora presente sui mari circostanti, creando un potenziale per eventi meteorologici estremi come forti temporali e venti.

Gli ultimi aggiornamenti indicano che le due Isole Maggiori e gran parte del Centro-Sud saranno a maggior rischio fino a Mercoledì 22, seguiti dalla Sicilia e dal Sud il Giovedì 23. La principale preoccupazione in situazioni come questa è la possibile persistenza dei temporali sulle stesse regioni, il che potrebbe portare a inondazioni improvvise.

Nei giorni successivi, a partire da Venerdì 24 e durante il weekend, il quadro previsionale non è ancora chiaro. Da un lato, il centro di calcolo americano prevede l'arrivo di un nuovo vortice d'aria fredda, portando ulteriori peggioramenti in Italia, con la possibilità di nevicate anche a quote basse. Dall'altro lato, il centro di calcolo europeo (ECMWF) suggerisce l'arrivo di condizioni più stabili e temperature in aumento moderato per tutto il periodo considerato, con un possibile peggioramento solo alla fine della Domenica 26.

Poiché la situazione meteorologica non è ancora completamente definita, è importante rimanere prudenti e seguire gli aggiornamenti futuri per essere preparati alle eventuali variazioni. (iLMeteo)





