Previsioni meteo. maltempo in arrivo: nubifragi e neve a quote bassissime. Tutti i dettagli.

Un quadro meteorologico instabile segna l'inizio di dicembre. Nel prossimo futuro, l'Italia sarà interessata da un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, con l'arrivo di piogge abbondanti e neve a quote insolitamente basse. Dopo una breve tregua prevista per mercoledì 29 novembre, il maltempo tornerà a colpire gran parte del Paese tra Giovedì 30 novembre e Venerdì 1° dicembre.

Mercoledì 29 novembre sarà una giornata generalmente asciutta e in parte soleggiata, fatta eccezione per alcune residue precipitazioni nell'area del basso Tirreno. Tuttavia, le temperature notturne raggiungeranno il punto più basso, soprattutto nelle regioni settentrionali e nelle zone interne del Centro, con valori al di sotto dello zero. Anche durante il giorno, le temperature rimarranno fredde, soprattutto al Nord.

La vera preoccupazione è per giovedì 30 novembre, quando una seconda perturbazione, più intensa, porterà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare al Nord e lungo i litorali centrali tirrenici. Al Nordovest, la presenza di aria fredda potrebbe portare la neve fino a quote molto basse, prossime alla pianura.

Durante la giornata, il maltempo si farà sentire con piogge intense tra il Levante ligure e il nord della Toscana. Nel corso della serata, le precipitazioni si estenderanno anche sul Friuli Venezia Giulia e sull'area del basso Tirreno. Al contrario, le condizioni meteorologiche saranno migliori nel Sud e nelle Isole maggiori, con un tempo più asciutto e temperature più miti grazie ai venti di Scirocco. Anche al Centro si prevede un aumento delle temperature.

Venerdì 1 dicembre, il maltempo persistirà al mattino al Nordovest prima di spostarsi verso il Nordest. Nel pomeriggio sono attese forti e abbondanti precipitazioni in Toscana, con un aumento del rischio idrogeologico. Altre piogge colpiranno il Triveneto orientale e, verso sera, anche Marche, Umbria e Lazio. A Roma, in serata, sono previste forti piogge e locali temporali.

Dopo il passaggio di questa perturbazione, i venti cambieranno direzione, portando temperature più fredde, anticipando un weekend gradualmente più gelido.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, ha commentato la situazione affermando che al Centro-Sud si prevedono condizioni autunnali con piogre persistenti, in particolare sul versante tirrenico, e un aumento significativo della quota neve solo sulle cime più alte degli Appennini. Al Nord, invece, l'aria fredda rimarrà intrappolata in Val Padana, portando a possibili deboli nevicate anche in pianura.

Nel complesso, le ultime giornate di novembre vedranno un miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche il 29 novembre, seguito da un ritorno del maltempo il 30 novembre e il 1° dicembre.

Quanto a dicembre, sembra inizierà con un clima invernale al Nord e autunnale al Centro-Sud. C'è persino la possibilità di un ulteriore crollo delle temperature nel weekend successivo, con aria polare in arrivo dalla Russia, che potrebbe portare a nevicate diffuse in pianura padana all'inizio della prossima settimana.

Infine, la questione sulla mancanza di neve in pianura, nonostante le previsioni, potrebbe essere attribuita al riscaldamento globale, sebbene non sia esclusa una serie di fattori concomitanti. (iLMteo)

In aggiornamento