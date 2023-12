Previsioni meteo: maltempo intenso in arrivo da oggi con pioggia, neve e vento forte. I dettagli

Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni e come affrontare il cambio delle condizioni climatiche

Da oggi giovedì, molta attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché si prevede l'arrivo di un'intensa fase di maltempo. La Protezione Civile ha persino emesso un'allerta meteo a riguardo.

Una nuova perturbazione sta per colpire il nostro Paese, portando con sé forti piogge, temporali e anche neve. Questo non è insolito in questo autunno burrascoso, ma stavolta ci sarà anche un calo delle temperature.

Attualmente, il Sud è già interessato da instabilità meteorologica, ma questo fronte dovrebbe passare abbastanza rapidamente. Il vero evento meteorologico di rilievo si verificherà giovedì 9 novembre, coinvolgendo anche il Nord del Paese.

Le precipitazioni inizieranno dal Nordovest e si intensificheranno nel corso della giornata, con particolare intensità in alcune zone come la Liguria di Levante e, durante la notte, sulle coste di Veneto e Friuli. Sulle Alpi, potremmo vedere la neve a partire dai 1000-1200 metri di quota, dato il calo delle temperature. La serata porterà piogge anche al Centro, in particolare in Toscana, Umbria e Lazio.

Le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente venerdì 10 novembre, soprattutto al Centro-Sud. Le regioni tirreniche saranno pesantemente colpite da precipitazioni intense e temporali, in particolare la Toscana meridionale, il Lazio e la Campania. Nel frattempo, il Nord vedrà un rapido miglioramento, ad eccezione del Triveneto, dove si prevedono ancora precipitazioni, soprattutto sul Friuli Venezia Giulia.

Da tenere d'occhio anche le temperature massime, che scenderanno notevolmente a causa dell'aria fredda proveniente dal Nordatlantico. Questo raffreddamento sarà causato dalla perturbazione in arrivo e potrebbe portare a temperature inferiori alla norma in alcune zone.

Il brutto tempo potrebbe continuare anche oltre questo periodo, con un'altra perturbazione in vista.

Spero che queste informazioni ti siano state utili! Se hai altre domande sul meteo o su altri argomenti, sarò felice di rispondere. (iLMeteo)

In aggiornamento