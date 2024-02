Previsioni meteo. Metamorfosi meteo: weekend di ghiaccio e neve, anticiclone salva la domenica

Le Previsioni meteorologiche per il 16-17 dicembre: raffiche di vento e temperature in picchiata sabato, ma un calo progressivo dell'instabilità con l'espansione dell'anticiclone domenica.

Previsioni meteo per il weekend

Durante questo weekend, ci aspettiamo un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche in Italia. Inizieremo con un repentino abbassamento delle temperature e la possibilità di rovesci di neve locali il sabato, ma entro la giornata di domenica, vedremo l'avanzare di un poderoso anticiclone.

Attualmente, un'ampia area di alta pressione si estende dalla Penisola Iberica fino all'Europa Centrale. Sul suo lato orientale, stiamo assistendo all'arrivo di masse d'aria estremamente fredde, dirette verso il Mediterraneo e, di conseguenza, verso l'Italia.

Oggi Sabato 16 dicembre, prevediamo forti venti di Tramontana, Grecale e Bora, che porteranno a un significativo calo delle temperature in tutto il paese. In alcune zone del versante centrale adriatico e nel Sud, come ad esempio sui rilievi abruzzesi, sulla Calabria ionica e sulla Sicilia settentrionale, potrebbero verificarsi fenomeni di instabilità atmosferica, con la possibilità di nevicate che potrebbero interessare anche le quote collinari.

Tuttavia, è importante notare che questi fenomeni saranno localizzati e di entità limitata. Nel resto del Paese, ad eccezione di alcune nuvole irregolari al Sud, il sole dovrebbe prevalere, anche se le temperature rimarranno basse in un contesto climatico piuttosto freddo.

Domenica 17 dicembre segnerà l'inizio dell'espansione del campo anticiclonico. I venti freddi inizieranno gradualmente a diminuire, e l'instabilità nelle regioni adriatiche e nel Sud si attenuerà fino a cessare quasi completamente, ad eccezione dell'area più orientale della Sicilia, dove potrebbero ancora verificarsi condizioni instabili.

Le temperature rimarranno basse in gran parte del Paese, sia di giorno che di notte, soprattutto al Nord e nelle vallate interne del Centro, con valori che potrebbero scendere di alcuni gradi sotto lo zero.

Durante il giorno, il clima sarà più gradevole nelle vallate alpine. (iLMeteo)



In aggiornamento