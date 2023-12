Previsioni Meteo. Ottobrata italiana: ancora caldo record grazie all'anticiclone apollo. Ecco l'evoluzione

Un'insolita ondata di caldo estivo continua, ma brevi piogge previste al nord. Ancora caldo eccezionale con l'anticiclone Apollo che ormai continua imperterrito a dominare incontrastato sul nostro Paese, anche se nel corso della settimana appena iniziata ci attendiamo il ritorno della pioggia su alcune regioni.

Basta osservare la mappa che vi proponiamo qui sotto per capire l'impianto atmosferico generale. Possiamo infatti notare come Apollo, un vasto campo di alta pressione, (lettera A) si erga dal Marocco e avvolga per intero il nostro Paese. E' per questa ragione che il contesto meteo-climatico è ben lontano dall'essere autunnale. Anzi, le temperature massime hanno ormai raggiunto valori da piena Estate e se non fosse per il fresco notturno sembrerebbe di essere ancora in pieno Agosto.

Nel corso della settimana, tuttavia, Apollo tenderà a perdere un po' della sua energia, almeno temporaneamente e soltanto sul suo bordo più settentrionale, dunque all'altezza del Nord. Subito ne approfitteranno le correnti atlantiche per lambire proprio le regioni settentrionali.

Tra Martedì 3 e Mercoledì 4 Ottobre, mentre al Centro-Sud proseguirà una sorta di Estate, la calda stabilità atmosferica di questi giorni vacillerà un pochino al Nord, nella fattispecie sui rilievi alpini, prealpini e localmente su alcuni settori pianeggianti di Veneto e Friuli Venezia Giulia. Su queste regioni si noterà una maggiore presenza di nubi che, limitatamente alla giornata di Mercoledì 4 Ottobre, potranno dar luogo anche a qualche rovescio. Il tutto sarà accompagnato da un leggero calo termico, apprezzabile tuttavia solo nei valori massimi. Le precipitazioni potrebbero raggiungere pure i rilievi del Piemonte occidentale entro la serata e la successiva nottata.

Segnali dell'arrivo del vero Autunno? Pare di no! L'alta pressione, infatti, tornerà quasi immediatamente protagonista (già da Giovedì 5), lasciando così l'Italia nuovamente avvolta da stabilità e caldo fuori stagione.

Solo dalla prossima settimana si intravede qualche importante segnale di cambiamento.



Sul tema caldo anomalo è intervenuto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it al quale abbiamo chiesto cosa accadrà nei prossimi giorni.



Nel corso della settimana appena iniziata vivremo una vera e propria "ottobrata": questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di Ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di Giovedì e di Domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l'appunto, "ottobrata") e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze (con in testa la "bellona" del gruppo). Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.



Dal punto di vista meteorologico l'ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Cosa accadrà più nel dettaglio?

Questa nuova pulsazione dell'anticiclone africano Apollo si tradurrà in un caldo fuori stagione, con temperature massime che, oggi, toccheranno picchi di 32-33°C sulla Valle Padana, sulle due Isole Maggiori e su Toscana e Lazio, dove avremo giornate pienamente estive, specialmente in città come Roma e Firenze. Si tratta di valori quasi da record per l'inizio di Ottobre: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C.

Anche nel corso di Martedì lo scenario meteo non cambierà di molto: ancora spazio a tanto sole e a valori termici sopra le righe da nord a sud.





Nella seconda parte della settimana cambierà qualcosa?

L'alta pressione potrebbe subire una lieve flessione a ridosso delle regioni del Nord intorno a metà settimana, tra Mercoledì e Giovedì, a causa del transito della coda di un veloce fronte atlantico che potrebbe portare qualche modesto disturbo specialmente a carico del rilievi del Nordest. Tornerà dunque qualche fenomeno instabile, ma su una ridotta porzione d'Italia; e anche le temperature caleranno di qualche grado soprattutto al Nord e sulla fascia adriatica, ma si tratterà di un calo modesto. (iLMeteo)

In aggiornamento