Previsioni Meteo. Pasquetta con insidia dal Sud: piogge, temporali e venti forti in arrivo dal Mediterraneo

Previsioni Meteo Pasquetta: vortice afro-mediterraneo in agguato. Rovesci e temporali in arrivo su parte dell’Italia

Pasquetta 2025 sarà segnata da un’insidiosa depressione a carattere mediterraneo, destinata a movimentare il tempo su alcune aree del nostro Paese. Dopo una Pasqua relativamente tranquilla, il Lunedì dell’Angelo porterà infatti un cambiamento delle condizioni meteorologiche, soprattutto alle basse latitudini, a causa di un vortice in formazione tra Tunisia e Mar Libico.

Un vortice nato dal blocco atlantico: la dinamica meteorologica

La perturbazione di Pasqua, alimentata da una saccatura atlantica in transito sulla Francia, non riuscirà a coinvolgere interamente la penisola. Un promontorio di alta pressione in risalita da sud, infatti, spezzerà l’onda ciclonica, costringendo parte dell’energia perturbata a migrare verso sud, in direzione del Nord Africa. È in questo contesto che prenderà vita un piccolo ma energico vortice afro-mediterraneo, destinato a risalire rapidamente verso lo Stretto di Sicilia.

Secondo i modelli meteorologici più aggiornati, il cuore del sistema depressionario si manterrà basso in latitudine, scaricando la maggior parte dei fenomeni sul mare aperto, ma non risparmiando del tutto le nostre Isole maggiori. Forti temporali, venti impetuosi e mari agitati sono attesi tra Pantelleria, Lampedusa, Linosa e il Mar Libico.

Le previsioni meteo per Pasquetta 2025, zona per zona

Nord

Mattinata con nuvolosità irregolare su Emilia Romagna, Lombardia e Triveneto, dove potranno verificarsi isolati e deboli fenomeni residui. Più soleggiato invece su Piemonte e Liguria. Nel pomeriggio possibili piovaschi e temporali isolati su Alpi e Prealpi orientali, e sull’Appennino emiliano. Altrove tempo generalmente asciutto.

Centro

Cielo nuvoloso al mattino con qualche fenomeno sporadico sull’Alta Toscana. A partire dalle ore centrali della giornata, instabilità in aumento lungo la dorsale appenninica con formazione di temporali convettivi, anche intensi e localmente accompagnati da grandinate. Tendenza a miglioramento dalla serata.

Sud Italia e Isole

Condizioni instabili in Sardegna, con piogge e temporali in esaurimento entro il pomeriggio. Peggiora invece in Sicilia, dove si prevedono piovaschi e rovesci temporaleschi soprattutto nel settore meridionale e orientale. Possibilità di temporali forti su Pantelleria, Lampedusa e Linosa. Nel resto del Sud cielo variabile, con possibili brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino Campano e Lucano.

Venti, mari e temperature

I venti saranno moderati settentrionali, ma fino a burrascosi tra lo Stretto di Sicilia e il Mar Libico, con raffiche oltre i 100 km/h. I mari risulteranno mossi o molto mossi, localmente agitati nel settore sud del Canale di Sicilia. Le temperature saranno in lieve calo, specie sulle regioni occidentali e insulari.

Pasquetta 2025: consigli utili per le attività all’aperto

Chi ha in programma scampagnate o gite fuori porta dovrà monitorare attentamente l’evoluzione del meteo locale, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Le precipitazioni saranno a carattere irregolare e localizzato, quindi è possibile che anche aree vicine tra loro vivano condizioni meteorologiche molto diverse.