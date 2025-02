Previsioni Meteo per il weekend: variabilità e locali piogge, ecco dove saranno più probabili

L’Italia tra sole e nubi: perturbazione atlantica in arrivo, ma l’anticiclone regge

Il weekend si preannuncia all’insegna della variabilità meteorologica, con condizioni prevalentemente soleggiate su gran parte del Paese, ma non mancheranno locali disturbi su alcune regioni. L’anticiclone che sta dominando l’Europa centro-meridionale subirà un lieve indebolimento per l'arrivo di un fronte atlantico, che tuttavia verrà in gran parte smorzato prima di raggiungere il Mediterraneo centrale.

Sabato: Nubi e Piogge Localizzate sul Tirreno

Nord Italia: La giornata di sabato vedrà un cielo nuvoloso su Levante Ligure e Appennino Emiliano occidentale, dove saranno possibili piogge sparse. Sulle altre regioni settentrionali il tempo rimarrà stabile, con addensamenti nuvolosi su Piemonte, Lombardia e ovest Emilia, ma senza fenomeni significativi.

Centro Italia: Nubi più compatte interesseranno l’alta Toscana, specie lungo la fascia appenninica, con la possibilità di brevi rovesci. Tempo variabile su Lazio ed Umbria, ma senza precipitazioni, mentre le regioni adriatiche godranno di cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud Italia e Isole: Tempo prevalentemente soleggiato, con eccezione della Sicilia occidentale, dove fino al mattino potrebbero verificarsi deboli piovaschi. In Sardegna cieli sereni o leggermente velati.

Temperature: In lieve calo al Nordovest, stabili altrove.

Domenica: Instabilità sul Basso Adriatico

Nord Italia: Persistono nubi su Levante Ligure e Appennino Emiliano occidentale, ma con piogge residue in esaurimento. Altrove, cieli sereni o parzialmente nuvolosi.

Centro Italia: Mattinata con addensamenti nuvolosi su alta Toscana, seguiti da schiarite. Verso il pomeriggio-sera, nubi in aumento sul versante adriatico, senza precipitazioni rilevanti.

Sud Italia e Isole: Maggior variabilità sul basso Adriatico e sul versante ionico, con possibili piovaschi sul Salento. Sardegna soleggiata, salvo locali velature.

Temperature: Stabili o in lieve aumento su tutto il territorio nazionale.

Focus sulle Condizioni Atmosferiche

Il passaggio del fronte atlantico, indebolito dall’anticiclone europeo, non avrà un impatto significativo sul tempo in Italia, limitandosi a influenzare marginalmente alcune aree del Tirreno e del basso Adriatico. Tuttavia, l'ingresso di correnti settentrionali nel corso di domenica potrebbe portare un temporaneo aumento dell'instabilità atmosferica, soprattutto sul Salento e sulle coste ioniche.

Tendenza per la Prossima Settimana

L’inizio della prossima settimana vedrà un graduale ritorno dell’alta pressione su tutta la penisola, garantendo condizioni di stabilità e un generale aumento delle temperature, soprattutto al Centro-Sud. Resta da monitorare l’evoluzione delle correnti atlantiche che potrebbero tentare un nuovo affondo verso il Mediterraneo.

Rimanete aggiornati sulle previsioni meteo consultando i bollettini giornalieri per eventuali cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.