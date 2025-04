Previsioni Meteo Ponte 1 Maggio 2025: prima temporali, poi alta pressione stabile

Settimana tra instabilità iniziale e anticiclone finale

L'arrivo del ponte del 1 maggio sarà contraddistinto da un deciso miglioramento delle condizioni meteo grazie all'affermazione di un anticiclone robusto. Prima, però, spazio a qualche episodio temporalesco.

Lunedì 28 aprile: instabilità diffusa al Centro-Sud

La settimana inizierà con il piccolo vortice depressionario formatosi domenica scorsa sul Mediterraneo, ancora protagonista. Piogge e temporali interesseranno già dal mattino Sicilia e Sardegna, con qualche fenomeno isolato anche su Toscana, Lazio e regioni del Nordovest. Nel pomeriggio l'instabilità si intensificherà soprattutto nelle aree interne del Centro e del Sud, con temporali che potrebbero lambire anche le coste tirreniche. Altrove, prevalenza di sole con graduale miglioramento serale. Temperature in lieve aumento con venti orientali moderati e mari generalmente mossi.

Martedì 29 aprile: ultimi fenomeni al Sud

Martedì il vortice depressionario inizierà il suo allontanamento verso la Grecia. Residue piogge e temporali interesseranno principalmente le regioni meridionali e le coste tirreniche, specialmente durante le ore pomeridiane. Qualche isolato acquazzone interesserà le Alpi, mentre il resto dell'Italia godrà di condizioni soleggiate. Temperature in aumento, venti settentrionali deboli o moderati e mari ancora leggermente mossi.

Mercoledì 30 aprile: avanza l'alta pressione, clima mite

L'anticiclone comincerà a prendere possesso del Mediterraneo centrale già da mercoledì, regalando bel tempo su gran parte della Penisola. Qualche nube residua al mattino sul basso Tirreno e isolati fenomeni pomeridiani sulle zone appenniniche centrali e meridionali, ma di poco rilievo. Temperature in sensibile aumento con massime che toccheranno i 26-27°C in pianura. Venti in attenuazione e mari poco mossi.

Giovedì 1 maggio: sole prevalente ovunque

Il giorno della Festa dei Lavoratori sarà dominato da un ampio e stabile campo di alta pressione. Sole prevalente su tutto il territorio nazionale con solo qualche modesto annuvolamento mattutino sul Tirreno meridionale e pomeridiano sulle Alpi orientali. Fenomeni piovosi scarsi o nulli. Temperature molto gradevoli, massime stabili sui 26-27°C in pianura, ventilazione debole e mari calmi.

Tendenza dal 2 al 4 maggio: anticiclone stabile, domenica incerta

Fino al 3 maggio l'alta pressione garantirà condizioni meteo ideali per attività all'aperto, con tempo stabile e soleggiato e clima molto mite su tutta l’Italia. Dal 4 maggio, tuttavia, le proiezioni modellistiche iniziano a divergere: cresce infatti la probabilità che una nuova perturbazione, alimentata da aria fredda di origine scandinava, possa interessare il Nord Italia portando a un possibile peggioramento nella seconda parte della giornata. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare o meno questa evoluzione.