Previsioni meteo. Preparati all'arrivo del ciclone Medusa: prossima settimana maltempo in arrivo! I dettgali

Il ciclone Medusa porterà vento, pioggia e neve in diverse regioni d'Italia nella prossima settimana. Ecco cosa aspettarci.

Avviso meteo: la prossima settimana arriva il ciclone "Medusa". Si tratta di un profondo vortice ciclonico che provocherà una potente burrasca atlantica in grado di innescare una fase di maltempo caratterizzata da vento e temporali (anche neve sulle montagne), il tutto accompagnato da un drastico calo delle temperature che, dopo le anomalie di queste ultime settimane, si riporteranno su valori consoni al periodo.

Il cambiamento avverrà a livello emisferico già nel corso del weekend: tra la Groenlandia e l'Islanda si metterà in moto una corrente d'aria fredda ed instabile che andrà ad "agganciare" ed alimentare un ciclone atlantico (area di bassa pressione, da noi chiamata "Medusa"), dandogli nuova energia, che punterà diretto la Penisola Iberica. Qui si approfondirà ulteriormente e dal centro motore della depressione si innescherà una poderosa perturbazione che si muoverà verso levante e rapidamente verso il nostro Paese sotto la spinta degli intensi venti occidentali oceanici.

Attenzione perché a causa delle temperature ancora piuttosto elevate delle acque superficiali dei nostri mari e dallo scontro tra masse d'aria diverse, non si può escludere il rischio della formazione di imponenti celle temporalesche in grado di scaricare al suolo ingenti quantità d'acqua e grandine.

Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato la potenzialità di fenomeni intensi: il pericolo più grosso, con questo genere di configurazioni, è quello della stazionarietà dei temporali che, nella fattispecie, potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone già dalla serata di Lunedì 16 Ottobre, nelle giornate di Martedì 17 e Mercoledì 18 Ottobre. Complice il calo delle temperature le nostre montagne torneranno ad imbiancarsi, specie le Alpi centro occidentali, con fiocchi a partire dai 2000 metri di quota; un'ottima notizia per i ghiacciai e l'ambiente in generale dopo la lunghissima Estate fuori stagione.

LE ZONE COINVOLTE

Nelle giornate di Martedì 17, Mercoledì 18 e Giovedì 19, a rischio sarà tutto il Nord e i settori tirrenici (Toscana, Lazio, Campania) dove non escludiamo la possibilità di locali allagamenti. Le piogge interesseranno comunque buone parte delle regioni centro-settentrionali per quella che possiamo considerare come la prima vera burrasca autunnale. Oltre alle precipitazioni è lecito attendersi anche di un drastico calo termico dopo il folle caldo fuori stagione che si è registrato nelle ultime settimane, soprattutto al Nord e al Centro. Calerà dunque l'Autunno sull'Italia. Saranno piogge e temporali, come preludio della venuta di Medusa, con le lunghe spire del ciclone, pietrificherà l'Estate.

Sul tema è intervenuto Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto se l'Estate ha davvero i giorni contati.

Ebbene sì, l’Estate di Ottobre si prepara a fare le valigie, dall’oceano Atlantico infatti sta per arrivare il ciclone Medusa che farà arrivare l’Autunno sull’Italia.

Vuol dire che nel prossimo weekend pioverà?

Non esattamente. A partire dal weekend l’anticiclone africano sarà costretto ad abbandonare gradualmente il Paese. Se Sabato il tempo sarà piuttosto soleggiato a parte una maggior nuvolosità su tutto il Nord, anche con occasionali piovaschi sulle Alpi, Domenica l’ingresso di correnti più fresche dai quadranti nordorientali farà peggiorare il tempo al Nordest dove scoppieranno anche dei temporali nel corso del pomeriggio. Nel contempo dall’oceano Atlantico arriverà di gran carriera un ciclone pronto a provocare un’intensa ondata di maltempo su Portogallo e Spagna.

Cosa succederà la prossima settimana?

Il ciclone Medusa si incamminerà verso l’Italia e sarà alimentato da aria più fresca e sospinto da impetuosi venti di Libeccio. Questo insieme di fattori provocherà sia un tracollo delle temperature sia l’arrivo delle piogge.

Arriverà l’Autunno, qualche dettaglio in più?

Entrare nel dettaglio è ancora troppo presto, ma suppergiù da Martedì 17 il ciclone Medusa sarà vicinissimo all’Italia e piloterà un’intensa perturbazione che colpirà intensamente il Centro-Nord. Le piogge risulteranno molto forti e con possibili nubifragi su Toscana, Lazio e Umbria, regioni flagellate dai venti di Libeccio. Altre piogge poi interesseranno Campania e Puglia. Ma non è finita qui. Dopo un’effimera tregua, l’ulteriore avanzamento verso l’Italia del ciclone Medusa sarà la causa dell’arrivo di una seconda perturbazione, attesa per Giovedì 19. Anche questo fronte perturbato colpirà principalmente le regioni centro-settentrionali. (iLMeteo)





In aggiornamento