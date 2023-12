Previsioni Meteo prossima settimana: caldo africano sconvolge l’Italia in pieno autunno

Un'anomalia meteo porta temperature estive: ecco cosa ci aspetta da lunedì 9 ottobre

Prossima settimana, follia climatica proprio nel cuore dell'Autunno: le nuove previsioni, appena aggiornate, mostrano un'importante anomalia che avrà delle conseguenze dirette su molte delle nostre regioni, già da Lunedì 9 Ottobre.

Si tratta dell'ennesimo stravolgimento climatico di questo 2023: di fatto l'Autunno non si è ancora visto ed anzi i prossimi giorni avranno un sapore pienamente estivo a causa della particolare configurazione attesa a livello emisferico, un vero e proprio blocco atmosferico con al centro il famigerato anticiclone africano, denominato Apollo, che dall'interno del Nord Africa (Algeria e Marocco) trasporterà masse d'aria molto calde e dalle caratteristiche subtropicali (deserto del Sahara).

Questo è uno dei segni più evidenti del cambiamento climatico (dovuto all'aumento della concentrazione di CO2 in atmosfera causato dalle attività antropiche) in atto che sta letteralmente cambiando il volto a tutte le stagioni. Non si tratta infatti di un singolo giorno con temperature altissime, ma di un trend volto ad un riscaldamento sempre più marcato.

Un fatto del tutto eccezionale: analizzando la storia climatica del nostro Paese (ma anche dell'Europa) non si è mai registrato un caldo anomalo così intenso e prolungato su tutta Italia in questo periodo dell'anno.

In pratica, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, avremo a che fare (ancora) con un vasto campo anticiclonico di origine subtropicale, letteralmente "inchiodato" e costretto dunque a stazionare in un'ampia zona per molto tempo, che provocherà un aumento delle temperature con valori fino a 8-10°C al di sopra le medie climatiche di riferimento (colore rosso).

Già da Lunedì 9 Ottobre e per tutta la settimana ci sarà spazio quasi esclusivamente per giornate di sole su buona parte delle regioni, nonché per un clima di fatto estivo. Qualche nube si potrebbe avere, complice l'effetto del mare più fresco della temperatura atmosferica, fra levante ligure e alta Toscana (Maccaja) ma senza il rischio di precipitazioni di rilievo. Si tratta di nubi medio-basse di provenienza marittima, sospinte dal vento meridionale verso i settori costieri della regione.

La vera notizia però sarà il caldo anomalo: eloquente in questo senso l'ultimo aggiornamento meteo che mostra le temperature massime previste: sono attese punte fino a 30°C (localmente anche di più) in Valpadana, sui settori tirrenici e sulle due Isole Maggiori.

Attenzione però, siamo comunque in Autunno e sarà del tutto normale avere a che fare con l'altra faccia della medaglia delle strutture anticicloniche, ovvero con foschie e nebbie che torneranno ad interessare le pianure del Nord (e non solo), specie durante la notte e al primissimo mattino, limitando la visibilità e favorendo, purtroppo, l'accumulo di smog e gas inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera che renderanno l'ambiente meno salubre, soprattutto sulle grandi aree urbane settentrionali.

Ecco servita la follia climatica, una settimana da pieno agosto nel cuore dell'Autunno. (iLMeteo)

In aggiornamento