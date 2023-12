Previsioni meteo. Prossimi giorni di calore estremo a causa dell'anticiclone africano: ecco quando terminerà

Calore estremo in arrivo: quando l'anticiclone africano ci darà tregua. La settimana che ci aspetta sarà caratterizzata da un calore eccessivo e insolito, dovuto a un anticiclone africano che domina attualmente l'Italia e gran parte dell'Europa centrale e occidentale. Ma quando ci potremo aspettare un cambiamento? Scopriamolo.

L'Italia è attualmente sotto l'influenza di un anticiclone africano robusto e stabile, che si estende anche a diversi paesi europei. Questo fenomeno atmosferico ci farà vivere ancora diversi giorni di calore e stabilità climatica.

Dopo un settembre già record per le alte temperature, anche ottobre sembra voler seguire la stessa tendenza. La nuova settimana sarà quindi dominata da un clima più estivo che autunnale, con temperature eccezionalmente alte. Il bel tempo sarà la norma, fatta eccezione per qualche nuvola mattutina sulle coste dell'alto Mar Adriatico, in Liguria e sull'alta Toscana.

Per un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche, dovremo aspettare circa la metà del mese. È probabile che un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa sposti l'anticiclone africano, facendo spazio a correnti più fresche e instabili provenienti dall'Atlantico Nord. Questo cambio porterà con sé una perturbazione intensa, che dovrebbe iniziare a influenzare il Nordovest italiano a partire dal 14 ottobre e, se confermato, raggiungere il Centro-Nord il 15 ottobre.

Questo potrebbe essere il punto di svolta stagionale che tutti aspettiamo, ma data la variabilità delle previsioni, è prudente attendere ulteriori conferme prima di trarre conclusioni definitive.