Previsioni Meteo: settimana di maltempo con pioggia, vento e neve

Lunedì segnerà l'inizio di una settimana caratterizzata da un'intensa perturbazione che porterà piogge, vento e neve su diverse regioni italiane.

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà causato da un vortice di bassa pressione in formazione sul Mediterraneo, alimentato da correnti nord-atlantiche e aria fredda di estrazione polare groenlandese, che determinerà un calo delle temperature riportandole in linea con la media stagionale.

Previsioni dettagliate per la settimana

Lunedì:

Nord: Nuvolosità irregolare con possibili piogge sulla Liguria orientale, Emilia occidentale e bassa Lombardia. Maggiori schiarite sul resto del settentrione.

Centro: Molto nuvoloso con piogge e rovesci, anche temporaleschi, in attenuazione entro sera.

Sud: Nubi e piogge in arrivo su Molise, Campania, Puglia e Basilicata, estendendosi entro sera anche alla Calabria. Più asciutto altrove.

Temperature: Stabili o in lieve calo.

Venti: Deboli o moderati sud-occidentali.

Mari: Mossi.

Martedì:

Nord: Nuvoloso con piogge deboli e intermittenti, in intensificazione verso sera al Nordovest con rovesci e temporali. Neve sulle Alpi a partire dai 1200/1400 metri.

Centro: Nuvoloso o variabile con piogge sparse, più intense in Toscana entro sera.

Sud: Nubi e locali piogge sulle coste tirreniche, variabilità altrove.

Temperature: Stabili o in lieve calo al Nord.

Venti: In rinforzo dai quadranti meridionali.

Mari: Mossi, fino a molto mossi.

Mercoledì:

Nord: Qualche apertura al Nordovest e sulle Alpi centro-occidentali, instabile altrove con piogge e rovesci. Neve sulle Alpi orientali dai 1200/1400 metri.

Centro: Instabile con piogge e temporali, neve in Appennino a quote medio-alte.

Sud: Instabile con piogge e temporali intermittenti.

Temperature: In calo.

Venti: Moderati o forti a rotazione ciclonica.

Mari: Molto mossi.

Giovedì:

Nord: Maggiore variabilità con schiarite alternate a piovaschi.

Centro-Sud: Persistenza della circolazione ciclonica con piogge e temporali, specie lungo il versante tirrenico e ionico.

Temperature: In ulteriore lieve calo.

Venti: Tesi a rotazione ciclonica.

Mari: Molto mossi.

Tendenza per il fine settimana

L'evoluzione meteo nei giorni successivi dipenderà dalla permanenza della bassa pressione.

Se il vortice dovesse allontanarsi, potremmo assistere a un miglioramento con schiarite più ampie e una graduale ripresa delle temperature. Tuttavia, nuovi impulsi perturbati potrebbero riportare instabilità in alcune zone.

Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli sulle condizioni meteo nei prossimi giorni. (3Bmeteo)