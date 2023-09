Previsioni meteo. Settimana di ottobre: dal caldo record all'irruzione fredda - cosa aspettarci? I dettagli

Cambiamenti drastici in vista: caldo record e l'arrivo dell'irruzione fredda a ottobre. L'avvio del mese di ottobre si preannuncia per certi versi estremo. Già dalla prossima settimana avremo subito con un boom di caldo, quasi da record per la stagione, ma attenzione perché l'ultimo aggiornamento ha ipotizzato un vero e proprio colpo di scena, con l'arrivo della prima vera irruzione fredda dalla Scandinavia.

Ma andiamo con ordine. Per i primi giorni della prossima settimana avremo condizioni totalmente stabili e pure un clima piuttosto caldo per il periodo a causa di una nuova pulsazione dell'anticiclone africano (da noi simpaticamente denominato Apollo).

Già da Lunedì 2 Ottobre sono previsti picchi di 28-30°C, come mostra la mappa qui sotto: il caldo si farà sentire in particolare sulla Valle Padana, sulle due Isole Maggiori e su Toscana e Lazio, dove avremo giornate pienamente estive, specialmente in città come Roma e Firenze. Si tratta di valori quasi da record per l'inizio di Ottobre: in questa fase, infatti, le temperature dovrebbero attestarsi intorno ai 22-23°C.

Questo caldo anomalo potrebbe tuttavia subire un brusco contraccolpo indicativamente da Mercoledì 4 Ottobre. Una vasta depressione presente sul Nord Europa con centro motore sulla Scandinavia potrebbe infatti pilotare un fronte freddo in grado di scatenare una sventagliata temporalesca, con effetti soprattutto sul Triveneto.

La conseguenza più importante sarà però rappresentato dal calo termico: la seconda mappa che vi proponiamo mostra la differenza di temperatura al seguito del passaggio delle correnti fredde previsto per Giovedì 5 Ottobre: stiamo parlando di una variazione anche di 8°C (in meno), specie nei valori massimi (colore blu). Le regioni maggiormente interessate sarebbero quelle del Nord e buona parte della fascia adriatica: su questi settori avremo anche dei forti venti dai quadranti settentrionali.

Al momento, tuttavia, si tratta solamente di un'ipotesi che andrà confermata (o meno) nei prossimi giorni. Le premesse per un mese ricco di contrasti e dinamicità ci sono tutte, non resta che seguire passo passo l'evoluzione.

Vi terremo senz'altro aggiornati nei nostri prossimi approfondimenti.