Previsioni meteo: settimana meteorologica agitata in Italia con pioggia, neve e il ritorno del gel

Previsioni meteo: la settimana in corso si preannuncia davvero movimentata dal punto di vista meteorologico in Italia. Attualmente, una perturbazione sta attraversando il Paese, con effetti previsti per Lunedì 15 e Martedì 16, specialmente sul basso Tirreno. Questo segna l'inizio di un periodo meteorologico piuttosto instabile.

Tra Mercoledì 17 e Giovedì 18, ci aspetta una seconda perturbazione, la più incisiva della settimana, con piogge diffuse al Nord e sulle regioni tirreniche. In alcune zone come Liguria e Toscana, potrebbero verificarsi temporali o precipitazioni localmente forti. La neve è prevista fino a quote collinari al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi di Lombardia e Triveneto, con possibilità di fiocchi prossimi alle alte pianure.

Le temperature, nonostante la presenza della neve, subiranno un rapido aumento nei prossimi giorni, soprattutto al Centro-Sud, con punte massime attese tra Mercoledì 17 e Giovedì 18. In Sicilia, potremmo persino toccare i 24-25°C, mentre nelle regioni meridionali tirreniche si prevedono temperature tra i 17 e i 20°C. Al Nord, l'incremento termico sarà più evidente durante la notte.

Da tenere d'occhio anche la terza perturbazione attesa per Venerdì 19 Gennaio, con un peggioramento che si estenderà dal Nordest verso la bassa Lombardia e le aree adriatiche. Sarà caratterizzata dall'irruzione di venti artici, causando nevicate in collina in Emilia Romagna e lungo il comparto centrale adriatico. Questo sarà il preludio a un Fine Settimana all'insegna del grande freddo di giorno e del gelo di notte.

Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, ha aggiunto che oltre alle perturbazioni, l'Italia vivrà un clima quasi primaverile su molte regioni, con la possibilità di nevicate fino quasi in pianura.

Per quanto riguarda le perturbazioni, la prima è già in atto, seguita dalla seconda con venti più miti e un incremento termico al Centro-Sud. La terza porterà un'irruzione artica su Nordest, Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate anche a quote collinari e temperature in diminuzione su tutto il Paese.

Insomma, una settimana intensa dal punto di vista meteorologico, con cambiamenti repentini che coinvolgeranno diverse regioni italiane. Restiamo aggiornati e preparati agli sbalzi climatici! (iLMeteo)

In aggiornamento