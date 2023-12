Previsioni Meteo: Estate di San Martino incerta, settimana di freddo e perturbazioni

Da un risveglio gelido a due fronti perturbati: il meteo ci riserva una settimana di cambiamenti, con vento, piogge e possibili nevicate in quota.

La settimana iniziata sarà caratterizzata da un meteo dinamico, sotto l'influenza di correnti atlantiche, sebbene meno intense rispetto ai giorni scorsi. Ci attendono perturbazioni e condizioni climatiche variabili, con possibilità di precipitazioni e nevicate in quota.

Lunedì 6 si apre con cieli sereni al Nord, ma con temperature alquanto basse al mattino. Al Centro e al Sud, invece, il clima sarà più incerto, con possibili piogge residue, in particolare lungo le coste tirreniche. Le schiarite notturne favoriranno un ulteriore calo delle temperature, con il rischio di gelate nelle valli alpine e brinate in altre zone interne. I venti di Libeccio saranno forti, soprattutto sul mare di Liguria e alto Tirreno.

Martedì 7 vedrà l'arrivo di una perturbazione che porterà instabilità, in particolare al Centro, estendendosi rapidamente verso il Sud con piogge e qualche temporale isolato. Al Nord, il tempo sarà migliore, nonostante la presenza di nubi sparse e possibili banchi di nebbia in Valle Padana.

Mercoledì 8 la perturbazione si concentrerà al Sud, con piogge e temporali in attenuazione verso sera. Al Centro tornerà il sole, mentre al Nord la situazione rimarrà stabile, ma con la possibilità di nebbie.

Giovedì 9 si preannuncia l'arrivo di una seconda perturbazione, più intensa, che colpirà il Nordovest fin dal mattino con un aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio e sera, le piogge raggiungeranno anche il Centro, interessando principalmente Toscana, Umbria e Marche.

Queste condizioni preannunciano un fine settimana movimentato dal punto di vista meteorologico, soprattutto per il Nordest, la Liguria e le regioni tirreniche. Continueremo a monitorare l'evoluzione del meteo per fornire aggiornamenti sulle previsioni per il weekend.

Allerta della Protezione Civile Per la giornata di oggi, Lunedì 6 novembre 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura modenese



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura ferrarese

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Bassa pianura orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere