Previsioni Meteo, settimana tra maltempo e freddo dalla Scandinavia: piogge, temporali e calo termico

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Italia resta nel mirino di un’irruzione fredda nordica: vortice depressionario ancora attivo tra Francia e Nord Italia. Previsioni meteo dettagliate giorno per giorno.

La prima settimana di maggio ha segnato una brusca inversione rispetto all’avvio quasi estivo del mese. L’Italia è nuovamente sotto l’influsso di un vortice ciclonico alimentato da aria fredda di origine scandinava, che ha riportato instabilità diffusa, piogge intense, temporali e grandine su molte regioni del Centro-Nord.

Secondo gli esperti meteorologi, l’asse della saccatura che ha coinvolto l’Europa centrale e occidentale fatica a traslare verso est, mantenendo attive condizioni di maltempo sulla nostra Penisola almeno fino a venerdì. Soltanto nel weekend si intravedono segnali di un possibile miglioramento, ma l’evoluzione resta incerta.

Previsioni meteo giorno per giorno

Martedì 6 maggio – Maltempo diffuso al Centro-Nord, instabile anche al Sud

Una profonda area depressionaria tra Francia e Nord Italia continuerà a generare condizioni di instabilità marcata. Rovesci e temporali anche forti sono attesi su tutto il Centro-Nord, localmente accompagnati da grandinate. Al Sud situazione più variabile, con nuvolosità irregolare e locali piovaschi, specie nelle aree interne. Le temperature saranno in ulteriore calo, soprattutto al Centro-Nord. Venti meridionali tesi e mari generalmente mossi o molto mossi.

Mercoledì 7 maggio – Persistenza dell’instabilità, clima più freddo

Lo scenario meteo non mostrerà grandi variazioni. Il Nord e parte del Centro saranno ancora sotto l’effetto di correnti instabili legate alla bassa pressione. Sono previsti nuovi temporali, soprattutto nelle ore centrali del giorno, con rischio di grandinate. Il Sud vivrà una giornata più asciutta, con ampie schiarite alternate a nubi sparse. Le temperature caleranno ulteriormente, mentre i venti, ancora dai quadranti meridionali, soffieranno tesi.

Giovedì 8 maggio – Instabilità più localizzata, spazi soleggiati

Il vortice inizierà ad allentare la presa, ma non del tutto. Al Centro-Nord si manterrà un certo grado di instabilità, con rovesci pomeridiani a ridosso delle Alpi, Prealpi e Appennino. Il tempo sarà comunque più variabile, con fasi soleggiate anche prolungate. Al Sud il tempo sarà per lo più stabile, salvo locali temporali nelle zone interne montuose. Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 9 maggio – Nuovo impulso instabile al Nord, più sole al Centro-Sud

Un possibile nuovo impulso instabile potrebbe riattivare rovesci e temporali sul Nord, specie nelle ore centrali e in prossimità delle zone montuose. Il Centro e il Sud beneficeranno invece di una parziale rimonta dell’alta pressione, con cieli più sereni e clima in leggero miglioramento. Mari ancora mossi ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso.

Tendenza weekend – Possibile miglioramento, temperature in aumento

Il fine settimana potrebbe segnare una svolta, con l’isolamento del flusso freddo tra Atlantico orientale e Penisola Iberica, aprendo la porta a correnti più miti sul Mediterraneo centrale. Sabato e domenica si profilano dunque come giornate più stabili, con temperature in ripresa e rischio temporali confinato alle aree montuose del Nord. (3Bmeteo)