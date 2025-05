Previsioni meteo Temporali con grandine in arrivo, poi miglioramento, ecco dove

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: temporali in arrivo con grandine, poi migliora. Il punto fino a domenica e le tendenze della prossima settimana

Un impulso instabile di origine nord-europea sta portando condizioni meteo più dinamiche sull’Italia. Attesi temporali sparsi, anche intensi con grandine. Da domenica il tempo tenderà a migliorare sensibilmente.

Temporali localizzati in arrivo, attenzione tra il pomeriggio e la serata

Un flusso di correnti più fresche proveniente dal Nord Europa sta valicando in queste ore le Alpi centrali, penetrando verso il cuore del Mediterraneo. Le prime ore del giorno non evidenziano ancora contrasti marcati, ma con l’avanzare del pomeriggio e il contributo del riscaldamento solare l’atmosfera si farà più instabile.

Su molte aree del Nord e del Centro Italia potranno formarsi temporali isolati ma localmente forti, accompagnati da grandinate e colpi di vento. Fenomeni più sporadici ma comunque presenti anche sulle zone interne del Sud, dove l’arrivo di una debole depressione nordafricana sta già causando un aumento della nuvolosità, in particolare sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale.

Questo impulso rappresenta l’ultima perturbazione associata alla saccatura scandinava. Da domenica è attesa una fase di maggiore stabilità atmosferica su gran parte della penisola.

Previsioni meteo per domenica 26 maggio

Nord Italia

Cielo nuvoloso per il passaggio di velature e strati alti, con coperture anche estese ma senza precipitazioni. Qualche banco di nubi basse in Liguria.

Centro Italia

Giornata prevalentemente stabile e soleggiata. Possibili annuvolamenti innocui lungo il versante adriatico, senza conseguenze.

Sud Italia

Residua variabilità tra Salento, Calabria e Sicilia orientale, con la possibilità di qualche piovasco isolato. Prevalenza di sole altrove.

Temperature

In lieve aumento, soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche.

Venti

Settentrionali, a tratti forti, in particolare lungo le coste e nelle zone appenniniche.

Mari

Generalmente mossi o molto mossi, soprattutto i bacini meridionali.

Tendenza per la prossima settimana: ritorna l’anticiclone, ma non mancheranno rapidi disturbi

Dopo una lunga assenza, l’anticiclone delle Azzorre sta tornando a occupare una posizione più tradizionale sull’Atlantico orientale. Il suo avanzamento verso l’Europa occidentale porterà un periodo più stabile anche in Italia, pur lasciando spazio al passaggio di impulsi instabili in arrivo dal Nord Europa.

Il quadro generale sarà quindi caratterizzato da prevalenza di sole, alternato al transito rapido di perturbazioni che potranno portare brevi fasi di instabilità.

Lunedì 27 maggio

Giornata in gran parte stabile, con sole prevalente e isolati fenomeni pomeridiani su Prealpi e Appennino. In serata aumento della nuvolosità al Nord, con i primi temporali in arrivo. Temperature in aumento.

Martedì 28 maggio

Maggiore instabilità. Già dal mattino previsti temporali sul Nordest. Nel pomeriggio fenomeni anche sulle regioni centrali e meridionali, soprattutto lungo le zone interne. Sulle coste adriatiche fenomeni più sporadici. Temperature stazionarie o in lieve calo nelle aree interessate dai temporali.

Mercoledì 29 maggio

Miglioramento generale. Giornata più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili brevi temporali pomeridiani sui rilievi. Temperature in aumento, con punte fino a ventisette o ventotto gradi nelle pianure interne.

Seconda parte della settimana: scenario misto tra sole e passaggi instabili

La tendenza proietta un quadro meteo dominato dall’alta pressione ma non in grado di escludere del tutto disturbi rapidi, in particolare tra Nord e zone appenniniche. I modelli indicano ancora una certa incertezza tra determinismo e scenari probabilistici, ma la prevalenza sarà di tempo buono e temperature in rialzo.

In sintesi

Oggi e sabato rischio di temporali anche forti con grandine Domenica migliora ovunque, con venti sostenuti e mari mossi Settimana prossima con prevalenza di sole ma con qualche breve fase instabile Temperature in progressivo aumento, soprattutto al Centro Nord



