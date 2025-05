Allerta meteo: ciclone in formazione sul Mediterraneo porterà piogge intense e burrasche

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni Meteo: Temporali Isolati fino a Mercoledì, poi Forte Maltempo con Vortice Mediterraneo

In arrivo una nuova fase di maltempo: nubifragi, vento forte e mareggiate in agguato

L’Italia si prepara a vivere una settimana di forte instabilità atmosferica. Dopo qualche giorno segnato da temporali sparsi e rovesci pomeridiani, una nuova perturbazione è pronta a investire il Mediterraneo con fenomeni anche violenti. Tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio, infatti, un profondo vortice ciclonico di origine africana, rinvigorito da aria fredda in arrivo dalla Scandinavia, porterà nubifragi, venti burrascosi e mare molto mosso.

Situazione attuale: instabilità residua ma in crescita

Il debole vortice che ha interessato il Sud nel weekend si sta allontanando, ma la pressione resta bassa sull’intero territorio nazionale, con valori compresi tra 1010 e 1012 hPa. In primavera questi livelli barici non garantiscono stabilità e favoriscono, anzi, lo sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto nelle zone interne e montuose.

Meteo Martedì 14 maggio: instabilità localizzata

Nord : cieli variabili con possibili piogge già dal mattino.

: cieli variabili con possibili piogge già dal mattino. Centro e Sud : tempo in prevalenza stabile e soleggiato.

: tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Pomeriggio : temporali in sviluppo su Appennini e Alpi, localmente intensi e accompagnati da grandine.

: temporali in sviluppo su Appennini e Alpi, localmente intensi e accompagnati da grandine. Serata : fenomeni in attenuazione.

: fenomeni in attenuazione. Temperature : in leggero aumento.

: in leggero aumento. Venti : deboli o moderati da Ovest-Nordovest.

: deboli o moderati da Ovest-Nordovest. Mari: poco mossi, localmente mossi.

Meteo Mercoledì 15 maggio: tregua solo apparente

La giornata inizierà con sole prevalente quasi ovunque, ma nel pomeriggio torneranno i temporali sulle zone interne. Le nubi aumenteranno soprattutto sulla Sardegna, dove in serata sono previste le prime piogge legate al nuovo vortice.

Temperature : stabili o in lieve aumento.

: stabili o in lieve aumento. Venti : da Est sulle Isole, deboli altrove.

: da Est sulle Isole, deboli altrove. Mari: generalmente calmi o poco mossi, mossi a Ovest.

Meteo Giovedì 16 maggio: peggioramento deciso

Il vortice mediterraneo entra nel vivo con rovesci e temporali su Sardegna, Sicilia e Sud peninsulare, in estensione anche al Centro e al Nord in serata.

Centro-Nord : inizialmente soleggiato, ma con temporali in arrivo tra Lazio, Abruzzo e settori alpini.

: inizialmente soleggiato, ma con temporali in arrivo tra Lazio, Abruzzo e settori alpini. Sud e Isole : maltempo diffuso, localmente intenso.

: maltempo diffuso, localmente intenso. Temperature : in calo al Sud.

: in calo al Sud. Venti : forti con rotazione ciclonica.

: forti con rotazione ciclonica. Mari: molto mossi.

Meteo Venerdì 17 maggio: maltempo al Sud, instabile altrove

Il vortice transita sulle basse latitudini, colpendo duramente il Sud. Temporali possibili anche al Nord e locali piogge al Centro, mentre migliora in Sardegna.

Temperature : in ulteriore calo.

: in ulteriore calo. Venti : forti e ciclonici.

: forti e ciclonici. Mari: agitati.

Tendenza weekend 18-19 maggio: due scenari possibili

Scenario 1 – Persistenza dell’instabilità

La saccatura scandinava continua a influenzare il tempo, con rovesci su Sicilia, Calabria e Appennini centrali sabato, e instabilità diffusa al Nordest domenica. Temperature sotto media, venti ancora tesi.

Scenario 2 – Miglioramento graduale

La saccatura si ritira più rapidamente. Sabato già tempo più stabile, con isolati temporali interni. Domenica prevalenza di sole e temperature in ripresa, soprattutto al Centro-Nord.

Conclusioni: prepararsi a un'ondata di maltempo intensa

L’arrivo del vortice mediterraneo porterà una fase acuta di maltempo tra giovedì e venerdì, con rischio idrogeologico nelle aree più colpite. I modelli attuali non escludono una residua instabilità anche nel weekend, ma c’è spazio per un possibile miglioramento da domenica. Resta fondamentale monitorare gli aggiornamenti meteo quotidiani per pianificare al meglio spostamenti e attività all’aperto. (3Bmeteo)