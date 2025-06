Previsioni Meteo: ultimi temporali, poi arriva la fiammata africana con temperature fino a 40°c

Tempo di lettura: ~3 min

Italia alle prese con un doppio scenario meteo: mentre le ultime ore registrano gli effetti residui di un nucleo d’aria fredda in quota, all’orizzonte si profila un vero e proprio exploit termico di matrice africana. Previste punte di 38-40°C e notti tropicali da Nord a Sud.

Ultime ore instabili: dove colpiranno gli ultimi rovesci

Il protagonista delle ultime 24 ore è stato un vortice ciclonico in quota, alimentato da aria fredda che ha mantenuto condizioni di instabilità soprattutto sull’Italia centrale. Nella giornata di oggi, temporali e rovesci interesseranno ancora la Toscana orientale, l’Umbria, le Marche, l’Abruzzo e il Lazio settentrionale, specialmente nelle aree appenniniche e preappenniniche.

Queste precipitazioni, spesso a carattere sparso e localmente intense, rappresentano gli ultimi colpi di coda dell’instabilità primaverile, prima del definitivo cambio di passo. Nel frattempo, il Nord e il resto del Centro vivranno condizioni più asciutte e soleggiate, salvo qualche nube innocua di passaggio.

Al Sud e sulle Isole Maggiori, invece, il sole è già pienamente protagonista, accompagnato da un rialzo delle temperature che anticipa ciò che ci attende nei prossimi giorni.

Anticiclone Africano in arrivo: parte la prima vera ondata di calore estiva

Con l’inizio della nuova settimana, l’Italia sarà investita da una poderosa risalita dell’anticiclone subtropicale africano. La pressione atmosferica è in costante aumento su tutto il bacino del Mediterraneo, e le masse d’aria molto calda in arrivo dal Marocco e dall’Algeria inizieranno a influenzare in modo deciso il clima nazionale.

A partire da lunedì 23 giugno, le temperature subiranno un’impennata su tutte le regioni, in particolare nelle pianure del Nord, nelle aree interne del Centro-Sud, lungo le regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori. Attesi valori massimi fino a 36°C, con punte di oltre 40°C in Sardegna.

Le zone più a rischio caldo:

Pianura Padana (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto)

Toscana e Lazio

Campania, Puglia e Basilicata

Sicilia e Sardegna (punte oltre i 40°C)

Torna la "canicola africana": in arrivo notti tropicali

Con l’aumento delle temperature, torneranno anche le notti tropicali, un fenomeno sempre più frequente in Italia. Si tratta di notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C, nemmeno nelle ore più fresche. Le aree più esposte saranno:

Pianure del Nord

Città costiere (Roma, Napoli, Bari)

Grandi isole (Palermo, Cagliari)

L’umidità notturna sarà elevata, rendendo il clima afoso e difficile da sopportare, in particolare per le fasce più deboli della popolazione.

Caldo e instabilità: rischio di forti temporali al Nord

Nonostante il dominio dell’anticiclone, la settimana non sarà priva di insidie. Giovedì 26 giugno, infatti, il transito di correnti instabili legate a un ciclone sul Nord Europa potrebbe portare un break temporalesco sulle regioni settentrionali.

Zone a rischio temporali intensi:

Arco Alpino

Piemonte

Lombardia

Veneto

Friuli Venezia Giulia

In queste aree, tra il pomeriggio e la sera, si attendono temporali violenti, grandinate e colpi di vento. Un episodio isolato ma da monitorare con attenzione.

Previsioni meteo: cosa aspettarsi fino a fine mese

Secondo gli ultimi modelli, l’ondata di caldo in arrivo potrebbe durare fino a fine giugno, con poche variazioni sul fronte meteo. Eventuali cambiamenti più consistenti sono attesi a inizio luglio, ma serviranno conferme nei prossimi aggiornamenti.

In sintesi: cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Ultimi temporali al Centro oggi (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo)

al Centro oggi (Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo) Sole e caldo in aumento al Sud e sulle Isole

al Sud e sulle Isole Da lunedì 23: ondata di calore intensa su tutta Italia

Temperature fino a 40°C in Sardegna e Sicilia

in Sardegna e Sicilia Notti tropicali su coste e pianure

su coste e pianure Possibili temporali forti al Nord giovedì 26

Conclusione

L’estate meteorologica italiana sta per entrare nel vivo, con un pattern dominato dal caldo africano e da instabilità isolata. Per chi attendeva l’arrivo del vero caldo estivo, il momento è arrivato. Ma occhi puntati sul cielo: tra afa e temporali improvvisi, il meteo non smetterà di sorprenderci.

