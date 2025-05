Previsioni Meteo: ultimi temporali, poi sole e caldo estivo per tutti – Focus sul Ponte del 2 Giugno

Tempo di lettura: ~3 min

Meteo: ultimi temporali giovedì, poi arriva l’anticiclone africano con sole e caldo estivo

Dal 30 maggio inizia la rimonta dell’alta pressione nordafricana: caldo in aumento, ma attenzione a temporali locali tra le Alpi e il Nord Italia nel weekend del 2 giugno.

Ultime ore di instabilità, poi parte ufficialmente l’estate meteorologica.

L’Italia si prepara a salutare le ultime note instabili di maggio. Un impulso fresco di origine nord-atlantica, associato a una depressione sul Mar di Norvegia, attraverserà la Penisola tra oggi e giovedì, portando ancora qualche temporale al Sud e sulle zone interne. Ma il quadro è destinato a cambiare rapidamente.

L’anticiclone africano, già attivo sulla Penisola Iberica, si espanderà progressivamente verso est, coinvolgendo anche l’Italia. Sarà lui il protagonista assoluto del ponte del 2 giugno, con giornate soleggiate e temperature in aumento su gran parte della Penisola.

Previsioni meteo per giovedì 30 maggio

Nord: Giornata generalmente soleggiata, con qualche velatura o nube stratificata in transito. Possibili temporali isolati su Alpi orientali e Friuli nel tardo pomeriggio.

Centro: Prevalenza di sole, ma con qualche piovasco pomeridiano possibile tra Lazio e Abruzzo.

Sud: Instabilità più marcata, con temporali sparsi già dal mattino tra Molise, Puglia, Basilicata e alta Calabria ionica. Nel pomeriggio, fenomeni anche su dorsale appenninica e possibili sconfinamenti fino alla Campania e alla costa ionica calabrese.

Temperature in lieve calo lungo l’Adriatico, venti moderati settentrionali con rinforzi locali, mari mossi o molto mossi.

Venerdì 31 maggio: primo assaggio d’estate

Nord e Centro: Tempo stabile e ampio soleggiamento ovunque. Qualche nube diurna sui rilievi alpini e appenninici, ma senza fenomeni significativi.

Sud: Ancora stabile, con isolati piovaschi sull’Appennino calabrese.

Le temperature inizieranno a salire, soprattutto sulle regioni occidentali, preludio di un weekend dal sapore pienamente estivo.

Ponte del 2 giugno: estate sì, ma con insidie al Nord

Con l’arrivo del 1° giugno, data che segna l’inizio dell’estate meteorologica, l’anticiclone africano dominerà su tutto il Mediterraneo centrale. Ma la sua tenuta non sarà perfetta: l’azione di disturbo dell’Atlantico porterà instabilità a ridosso dell’arco alpino, soprattutto tra domenica e lunedì.

Sabato 1 giugno

Giornata stabile e calda ovunque, con valori termici sopra la media del periodo. Possibili temporali pomeridiani solo su Alpi occidentali.

Domenica 2 giugno

Mattinata soleggiata da nord a sud. Nel pomeriggio, nuova instabilità sui settori alpini e prealpini, con temporali che potranno spingersi fino a Pedemontana e alta pianura lombardo-veneta. Rischio grandine durante gli episodi più intensi.

Lunedì 3 giugno

Mattinata con nubi e primi rovesci su Alpi, Prealpi e Liguria. Nel pomeriggio, temporali diffusi tra Piemonte e Lombardia, localmente intensi con grandinate. Sul resto del Paese, sole prevalente e temperature stabilmente estive.

Conclusione: weekend estivo ma con temporali in agguato al Nord

Il ponte del 2 giugno sarà segnato da condizioni tipicamente estive, ma non mancheranno occasioni per temporali forti al Nord, specie nelle ore pomeridiane. Al Sud e al Centro, invece, il sole sarà protagonista indiscusso. Le temperature in aumento e i mari più calmi faranno da cornice ideale per le prime giornate da vivere all’aperto.

