Previsioni meteo. Variazioni meteorologiche: pioggia breve ma temporali forti in arrivo!

Aggiornamento meteo: pioggia breve nelle prossime ore, ma forti temporali imminenti! Si stanno per attenuare le note d'instabilità che hanno caratterizzate l'inizio di questa nuova settimana. Pioggia stop insomma, anche se sarà solo per poco in quanto torneranno presto nuove piogge e temporali.

Come ci mostra la mappa qui sotto, il quadro meteorologico generale è fortemente influenzato dalla presenza di una vasta e profonda circolazione ciclonica con centro motore poco a nord della Scozia (lettera B). Le sue larghe maglie cariche d'aria fresca, umida ed instabile si spingono fino alla Penisola Iberica facendo sentire la loro influenza anche su alcune zone del nostro Paese.

Al momento l'obbiettivo principale sono le regioni del Nord dove il quadro atmosferico risulta sicuramente più incerto e anche meno caldo rispetto al resto del Paese. Su 3/4 d'Italia infatti è ancora presente l'anticiclone africano che non solo dispensa una maggior stabilità, ma costringe le colonnine di mercurio a rimanere attestate su valori decisamente superiori ai nostri consueti standard climatici.

Cosa accadrà dunque nelle prossime ore? La prima parte della giornata sarà ancora contrassegnata dagli ultimi disturbi sul fronte meteorologico, disturbi che si tradurranno in residui piovaschi e qualche locale temporale a carico soprattutto delle estreme regioni di Nordest.

In questa seconda mappa che vi proponiamo, sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Martedì 19 Settembre. Nelle aree colorate di blu infatti, si potranno cumulare fino a 15mm di pioggia, l'equivalente a 15 litri per metro quadrato.

Poco da raccontare invece per quando riguarda il resto del Paese che continuerà a godere del riparo offerto dall'alta pressione sub-sahariana, la quale, seppur in fase di relativa difficoltà, continuerà a mantenere condizioni discretamente stabili, soleggiate e il tutto avvolto da un reiterato caldo fuori stagione che ha ormai trasformato questo mese di Settembre in un periodo ben lungi dall'essere autunnale.

Le cose tuttavia saranno destinate a cambiare molto rapidamente già a partire dalla seconda parte di Mercoledì 20 quando un nuovo fronte perturbato inizierà a far sentire la sua negativa influenza ad iniziare dalle regioni di Nordovest e dal comparto tirrenico centrale. (iLMeteo)



In aggiornamento