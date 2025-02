Previsioni Meteo: vortice freddo tra San Valentino e il weekend, maltempo su gran parte d’Italia

Un intenso fronte freddo in arrivo dal Nord Europa segnerà le condizioni meteorologiche in Italia nei prossimi giorni, portando piogge, temporali, nevicate e un brusco calo delle temperature. Le regioni più colpite saranno il Nordest, il versante adriatico e il Sud, mentre il Nordovest e il settore tirrenico centro-settentrionale vedranno un graduale miglioramento nel corso del fine settimana.

Vortice freddo e maltempo diffuso: cosa aspettarsi

A partire da San Valentino, un fronte freddo si farà strada sulle regioni centro-settentrionali, innescando la formazione di un vortice ciclonico che si muoverà verso Sud nel corso del weekend. Questo determinerà condizioni di maltempo diffuso, con precipitazioni intense, nevicate sull’Appennino a quote collinari e un calo sensibile delle temperature. Il clima sarà più rigido al mattino, soprattutto al Nord, dove le minime si manterranno su valori invernali.

Dettaglio delle previsioni meteo giorno per giorno

Venerdì: maltempo su molte regioni, neve a quote collinari

Nord: cieli sereni al Nordovest, mentre su Veneto, Emilia e Lombardia orientale sono attese piogge e rovesci. Nevicate sulle Alpi oltre i 500-800 metri, con fenomeni in esaurimento dal pomeriggio. Sull’Appennino settentrionale, la quota neve scenderà fino ai 200-400 metri sull’Emilia-Romagna.

Centro: instabilità sul versante adriatico con temporali sulle Marche, piogge anche su Umbria, Toscana e Lazio, ma in attenuazione lungo la costa toscana. Neve in calo fino ai 700 metri nel Montefeltro e a bassa quota sul settore tosco-emiliano.

Sud: peggiora in Campania con piogge e rovesci nel pomeriggio, estensione del maltempo a Calabria e nord Sicilia entro sera. Più asciutto su Puglia, Calabria ionica e Sicilia meridionale. Variabilità in Sardegna con qualche pioggia sul versante occidentale.

Temperature: in calo al Nordest.

Venti: occidentali in rinforzo al Centro-Sud, Bora sull’alto Adriatico e Tramontana sul Mar Ligure.

Sabato: miglioramento al Nord, ancora instabile su Adriatiche e Sud

Nord: soleggiato, salvo residui addensamenti sul Nordest con le ultime nevicate sull’Appennino Romagnolo in esaurimento.

Centro: instabilità sulle Adriatiche con piogge e rovesci, più frequenti in Abruzzo. Neve oltre i 1100 metri, ma fino ai 500 metri sulle Marche. Sul versante tirrenico, schiarite in avanzamento dalla Toscana.

Sud: peggiora con piogge, rovesci e temporali su Campania e Calabria tirrenica. Neve in calo fino ai 1000 metri. In Sardegna migliora dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione.

Venti: tesi o forti a rotazione ciclonica.

Domenica: miglioramento quasi ovunque, ultimi fenomeni al Sud

Nord: tempo stabile con sole, velature in transito e nubi compatte in Liguria in serata.

Centro: soleggiato salvo qualche addensamento innocuo sulle Adriatiche. Aumento della nuvolosità in Toscana con possibili piovaschi serali sulla costa.

Sud: ancora instabilità su Puglia, Basilicata e Calabria con piogge residue, in miglioramento entro sera. Più soleggiato sulle altre zone.

Temperature: in calo nei valori minimi, stabili o in lieve ripresa nei massimi.

Venti: tesi settentrionali al Centro-Sud.

Conclusione

Il passaggio del vortice freddo determinerà un weekend dal sapore pienamente invernale, con maltempo diffuso su diverse regioni e un calo termico generalizzato. Attenzione a possibili nevicate anche a quote collinari sull’Appennino e ai venti forti, specie sulle coste esposte. Un miglioramento è atteso a partire da domenica, con il ritorno di condizioni più stabili e asciutte su gran parte d’Italia. (3Bmeteo)