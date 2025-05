Previsioni Meteo: Weekend con veloce impulso instabile e qualche temporale

Tempo di lettura: ~3 min

Un fine settimana a due facce sull’Italia: passaggio instabile sabato, poi torna il sole domenica

Il quadro meteorologico sull’Italia si prepara a una nuova, ma rapida, fase di instabilità nel weekend del 24-25 maggio. Dopo il maltempo diffuso di giovedì, provocato da un minimo depressionario ora in allontanamento verso il Centro Italia, la situazione sta progressivamente migliorando. Tuttavia, una nuova insidia si affaccia da Nordest: una saccatura in quota associata a una depressione fredda sul Baltico porterà un ulteriore impulso instabile che interesserà marginalmente la nostra Penisola, specie nella giornata di sabato.

Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo del weekend in Italia, regione per regione, per capire dove sono attesi temporali, dove invece prevarrà il sole, e come evolveranno le temperature.

Sabato 24 maggio – Tempo variabile con temporali sparsi, specie al Sud

Nord Italia

Un sabato che inizierà con cieli irregolarmente nuvolosi e qualche breve pioggia o temporale sul Triveneto, in particolare su Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Isolate precipitazioni anche sul Piemonte settentrionale. Altrove, come in Lombardia ed Emilia Romagna, la giornata sarà perlopiù soleggiata con qualche nube sparsa.

Nel pomeriggio, possibili temporali isolati sulle Prealpi lombardo-venete e sull'Appennino ligure, con occasionale sconfinamento verso la costa genovese. Generale miglioramento in serata.

Centro Italia

Condizioni più stabili su Toscana, Umbria e Marche, con ampi spazi di sole. Invece, nubi irregolari su Lazio e Abruzzo, dove al mattino potranno verificarsi deboli rovesci.

Nel pomeriggio attesi temporali localizzati, specie sulle aree interne abruzzesi e lungo il litorale laziale centro-meridionale, inclusa Roma, dove non si esclude un temporale di breve durata. Migliora in serata.

Sud Italia e Isole

Mattinata con nuvolosità irregolare ma fenomeni scarsi. Più attivo il pomeriggio con temporali su zone interne e montuose, in particolare su Sardegna, Sicilia e Calabria.

La situazione diventa più dinamica tra la tarda serata e la notte, quando forti temporali potranno colpire la Sicilia orientale e la bassa Calabria ionica, accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

Temperature stazionarie, venti deboli o moderati settentrionali, mari mossi.

Domenica 25 maggio – Torna il sole, clima più stabile e temperature in aumento

Nord Italia

Una giornata all’insegna della stabilità, anche se non mancheranno velature e nubi stratificate in transito, con coperture più compatte sulla Liguria dove potrebbero formarsi nubi basse marittime, senza piogge.

Temperature in lieve aumento e clima più mite rispetto ai giorni precedenti.

Centro Italia

Tempo soleggiato e asciutto su tutte le regioni. Solo qualche annuvolamento innocuo lungo il versante adriatico, in particolare su Abruzzo e Marche.

Condizioni ideali per attività all’aperto e gite fuori porta.

Sud Italia e Isole

Residua instabilità tra Salento, Calabria e Sicilia orientale, dove non si esclude qualche piovasco isolato nelle prime ore del giorno. Tendenza al miglioramento con il passare delle ore e schiarite sempre più ampie.

Temperature in lieve rialzo sul versante tirrenico e nelle aree interne.

Venti settentrionali forti, in particolare su Adriatico e Ionio, con mari da mossi a molto mossi.

Riepilogo meteo weekend – Italia 24-25 maggio 2025

GiornoNord ItaliaCentro ItaliaSud Italia e Isole Sabato Qualche temporale su Alpi, sole altrove Instabilità su Lazio e Abruzzo Temporali su zone interne, forti su Sicilia e Calabria ionica Domenica Velo e nubi sparse, stabile Sole e clima gradevole Residua variabilità, poi soleggiato

Conclusioni

Il weekend sarà complessivamente positivo, con una parentesi di instabilità sabato pomeriggio al Centro-Sud e su parte del Nordest, ma nessun peggioramento duraturo. Domenica si profila molto più stabile, con ampie schiarite da Nord a Sud.

Ottime notizie per chi ha in programma escursioni, gite al mare o semplicemente relax all’aria aperta.