Previsioni Meteo: Weekend di forte instabilità con vortice ciclonico, piogge, temporali e neve, i dettagli

Italia sotto la morsa del maltempo: le regioni più colpite



Un fine settimana movimentato attende l'Italia a causa dell'arrivo di un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa.

L'aria fredda in discesa dalla regione scandinava favorirà la formazione di una perturbazione che investirà principalmente le regioni adriatiche e meridionali, portando piogge, temporali e nevicate a quote relativamente basse.



Analizziamo nel dettaglio la situazione e le previsioni meteo per sabato e domenica.

Situazione meteorologica: vortice in azione sulle regioni centrali



Attualmente, un fronte freddo sta irrompendo sull'Italia dai quadranti settentrionali, favorendo la formazione di un vortice ciclonico che, nella giornata di sabato, si posizionerà sulle regioni centrali.

Questo sistema depressionario causerà fenomeni intensi su parte della Penisola, con nevicate che si spingeranno fino a 1000 metri sull'Appennino.

In particolare, le prime ore di sabato vedranno la neve scendere fino a quote collinari tra Romagna e Marche settentrionali, prima di un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Domenica, il vortice si allontanerà verso il Golfo Libico, determinando un'attenuazione del maltempo sulle estreme regioni meridionali.

Meteo sabato: piogge e neve su Adriatiche e Sud, miglioramento al Nord



Nord: Condizioni in prevalenza stabili e soleggiate, salvo qualche addensamento residuo sull'Emilia Romagna, con nevicate mattutine sull'Appennino Romagnolo, in rapido esaurimento.



Centro: Instabilità sulle regioni adriatiche, con piogge e rovesci più insistenti in Abruzzo, dove la neve scenderà fino a 1100 metri.

Sulle Marche, la quota neve si attesterà intorno ai 400 metri, ma nelle prime ore potrà scendere fino a quote collinari nell'entroterra settentrionale, prima di un miglioramento generale.

Sul versante tirrenico inizialmente variabile, con fenomeni più frequenti sul Lazio meridionale e nevicate oltre i 1000 metri.



Sud: Instabilità diffusa, con piogge, temporali e rovesci più intensi su Campania, Calabria tirrenica e Messinese.

Nevicate in Appennino sopra i 1000-1100 metri.

In Sardegna prevalenza di sole, salvo qualche piovasco residuo sulla fascia tirrenica.



Temperature: In diminuzione su tutta la Penisola.



Venti: Tesi o forti a rotazione ciclonica.

Meteo domenica: ultimi fenomeni al Sud, stabile altrove



Nord: Tempo stabile, con sole offuscato da velature e stratificazioni alte.

In serata, nubi in aumento sulla Liguria.



Centro: Prevalentemente soleggiato, con qualche addensamento innocuo sulle regioni adriatiche.

In serata, nubi in aumento sulla Toscana con locali piovaschi sulla costa settentrionale.



Sud: Residua instabilità su Puglia, Lucania, Calabria ed est Sicilia, con piogge e rovesci in attenuazione fino all'esaurimento serale.

Più soleggiato sulle altre zone, con neve oltre i 1400 metri.



Sardegna: Prevalentemente soleggiato, con addensamenti in serata sul Sassarese.



Temperature: Minime in calo, massime stazionarie o in lieve ripresa.



Venti: Tesi settentrionali su gran parte del Centro-Sud.

Conclusione



Il weekend sarà caratterizzato da un vortice ciclonico che porterà maltempo soprattutto sulle regioni adriatiche e meridionali, con piogge, temporali e nevicate in Appennino.

Tuttavia, già da domenica si assisterà a un miglioramento, con il ritorno del sole su molte regioni.

Resta consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e alle allerte locali, specie per chi si mette in viaggio o ha programmato attività all'aperto.